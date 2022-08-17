楊洛婷囝囝終於完成頭盔治療　為改善扁頭綜合症要一日戴足23小時

楊洛婷與Dear Jane主音黃天翱（Tim）育有大女黃子霏（Tanya）和細仔黃子芯（Tristan），早前有網民發現在楊洛婷貼出的照片中，Tristan的頭上戴着一個頭盔，所以不時有網民問她頭盔的功用。日前，楊洛婷終於出post宣布囝囝「頭盔畢業啦」！



楊洛婷平時上載的照片中，都見到Tristan有戴着頭盔。（IG@rabeeayeung）

楊洛婷首先指出「過去呢幾個月好多人都問我點解芯哥成日都要戴頭盔？！」原來是因為在Tristan兩個月大時，她就開始發現囝囝的頭部一直只轉向左側，令頭仔變扁，她試過不同的方法，情況亦未有太大改善，她表示︰「直到佢6個月大時，我開始擔心，因為Tristan左方嘅扁頭越來越明顯，當時，我堂細佬同我講述佢個仔嘅經歷，如不正視情況就會越來越嚴重，並介紹我訂做矯形頭盔。」經治療師的診斷， Tristan 的頭型屬於扁頭綜合症裏面的中等平頭，有輕微不對稱，主要集中在左後邊。頭盔治療的黃金時間一般是寶寶4至8個月的時候，得到的效果最為理想，而Tristan當時在大約7個半月大開始了頭盔治療，楊洛婷說︰「啱啱趕得切黃金時間，俗語話『腦囟未生埋』 之前嘅時間去幫Tristan改善頭型。」

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楊洛婷又表示︰「其實我都考慮咗一段時間，因為價錢不便宜，但醫生話如果唔處理最嚴重嘅話會影響前額、耳仔不對稱、重心向前傾、頸背肌肉拉扯 ，甚至面容發展，影響平衡力，所以我哋都決定試吓。」Tristan戴上頭盔後沒有不適應的情況，首日戴一小時，第二日戴兩小時，之後更全日戴上23小時，連睡覺都要戴着。她指出頭盔的質料好似發泡膠，Tristan只戴了一個月，就已經可以向右面擰頭，情況改善了很多。而Tristan經過5個多月的頭盔治療，情況已得到明顯的改善，「可以畢業啦！」據知，一個頭盔價錢約要2至3萬，的確不便宜！另一位靚媽周家蔚留言說︰「太好啦畢業啦！」亦宥網民表示︰「終於知道咩事，放心晒。」