謝嘉怡玩足3個月終離開蘇格蘭起程遊亞洲　網民好奇：係咪唔返TVB

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡 (Lisa) 樣子甜美性格吸引,真性情贏盡了網民心。月前Lisa暫別TVB返回蘇格蘭與家人團聚度假,她不時亦有於IG分享最新近況,見她在當地生活得相當愉快。玩了接近3個月,Lisa終於捨得離開喇。她昨日於IG post了她拉着行李箱的短片,並留言寫道:「Goodbye Scotland!❤️It has been an emotional whirlwind rollercoaster, filled with so many highs and lows. I am so grateful to have been able to spend so much quality time at home! Now back to Asia for me! 🤪 #holidaymode #exploremore #travelblogger #asiatravel」

+ 3

她表示之前她的情緒經歷了高低起伏就如過山車似的,好開心能夠與家人共度高質量的時光,現在她要返回亞洲了。不過從她的hashtag估計,她此行並非返香港,而是到亞洲其他地方繼續旅遊。不少網民都好奇她何時才會重返TVB參與幕前演出工作,甚至問她:「係咪唔返TVB喇?」。而在片中她的膝蓋位置明顯有瘀傷,十分搶鏡。

點擊睇Lisa最新曬身材靚相,佢父母絕密靚相以及佢其他靚相: