貧窮限制想像｜方紹聰玩齊男人最愛　自爆買第一隻名錶係送畀父親

由方紹聰（奶仔）主持的《貧窮限制想像》昨晚（8月16日）在TVB J2台播出完結篇。作為最後一集，奶仔一於滿足自己的的心，主題就是大男孩夢寐以求的玩具，包括名錶、名車同氣槍。

奶仔今集講名錶，啱晒一班男人睇。

奶仔找來鐘錶達人Gilbert與觀眾一起看名錶，價錢由33萬到350萬不等。其中一款用隕石做錶面的，試過炒價達180萬元，雖然目前價格回落，亦要近100萬元。當中最名貴的，是一款紫色Marvel聯乘AP的陀飛輪手錶，叫價350萬元。賣點是錶面的超級英雄黑豹，以人手雕刻而成，令每隻錶的樣貌都略有不同，加上陀飛輪設計，因而特別名貴。講到買錶奶仔忽然感性話︰「人生第一次買名錶，係送畀爸爸嘅一隻『撈』，大概6萬蚊。當時都好多考量嘅，想佢退休時送到一份禮物畀佢，等佢喺朋友圈之間開心吓。」

好多名錶。

欣賞完名錶，奶仔便去到一個二手車場觀看跑車。首先他試坐一部標價178萬元的法拉利。接住奶仔落場初嘗駕駛開篷波子，叫價82.8萬，這是奶仔目前人生揸過最貴一款車。最後一站是看氣槍，他見識到一支24k電鍍AK47，雖然只是玩具，但也價值不菲，值39,800元。

奶仔接受訪問時說完成了17集的《貧窮限制想像》，不單增廣見聞，又可以和觀眾分享，他說︰「好開心第一次以監製身份去拍一啲自己有興趣，觀眾又睇得開心嘅題材。想話畀大家聽，唔好畀貧窮限制想像，有錢冇錢都好，知識好緊要。觀眾反應好好，好多仲同我講話原來遊艇咁貴。」

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