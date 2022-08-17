MIRROR演唱會︱阿Mo住院留醫廿日　So Ching藉生命的樂章抒發情感

MIRROR紅館演唱會上月28日發生慘劇，兩名舞蹈員被高處墮下的巨型屏幕壓傷送院，其中的李啟言（阿Mo）仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，曾昏迷多時的他現在已經甦醒，截至今日（17/8）阿Mo已經住院留醫二十日，這段時間阿Mo女友、女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）不時都會更新與男友有關的動態。

阿MＯ李啟言與COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）拍拖多時，一直高調曬愛。（IG@momo.lky）

昨日（16/8）So Ching就在IG限時動態上載一張照片，照片中見到桌面上放了一張以「Song of Life（生命的樂章）」為主題的明信片，而當中的內容為「In the song of life, there are upbeat rhythms, heartbreaking melodies and uplifting transitions. All these different parts come together to create one amazing journey.（在這生命的樂章，有令人愉快起舞的節奏、有引人憂傷流淚的旋律、有激動人心的轉折，然而樂曲還未奏完，但我知道這交織起來是一首奇妙的旅程。）」看來So Ching藉這段文字抒發對阿Mo的感情。

So Ching疑似藉這段文字抒發對阿MO的感情。（IG@momo.lky）

So Ching轉發文章對公司表達不滿 「意外頻生都唔叫停演唱會」

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