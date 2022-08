MIRROR演唱會︱阿Mo住院留醫廿日　So Ching藉生命的樂章抒發情感

MIRROR紅館演唱會上月28日發生慘劇,兩名舞蹈員被高處墮下的巨型屏幕壓傷送院,其中的李啟言(阿Mo)仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫,曾昏迷多時的他現在已經甦醒,截至今日(17/8)阿Mo已經住院留醫二十日,這段時間阿Mo女友、女團COLLAR成員So Ching(蘇芷晴)不時都會更新與男友有關的動態。

阿MO李啟言與COLLAR成員So Ching(蘇芷晴)拍拖多時,一直高調曬愛。(IG@momo.lky)

昨日(16/8)So Ching就在IG限時動態上載一張照片,照片中見到桌面上放了一張以「Song of Life(生命的樂章)」為主題的明信片,而當中的內容為「In the song of life, there are upbeat rhythms, heartbreaking melodies and uplifting transitions. All these different parts come together to create one amazing journey.(在這生命的樂章,有令人愉快起舞的節奏、有引人憂傷流淚的旋律、有激動人心的轉折,然而樂曲還未奏完,但我知道這交織起來是一首奇妙的旅程。)」看來So Ching藉這段文字抒發對阿Mo的感情。

So Ching疑似藉這段文字抒發對阿MO的感情。(IG@momo.lky)

