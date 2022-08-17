戀講嘢｜Celina出軌後遭男友霸王硬上弓　自此逢性高潮必爆喊

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193@ERROR（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）及郭奕芯（Ashina）擔任主持，昨晚（17/8）一集主題是「傷心高潮」，邀請到Celina分享愛情經歷，自揭曾發生一件不愉快的事，導致自己的性生活出現問題。

Celina因為一次不愉快的性行為導致心裡陰影。（節目截圖）

現年25歲的Celina，於2017年透露交友平台結識到第二任男朋友（A君），不過交往半年後發現大家不太合得來，所以她就不時與朋友外出喝酒，並透過朋友認識到一位男生（B君），Celina發現與B君很投契，交談中二人愈喝愈多，最後還發生了性行為，而193就笑言：「呢啲藉口啫，一早就想酒後亂性，唔飲都酒後亂性。」從此，B君成為了Celina的性伴侶，這關係更維持了兩個月。Celina與B君的一次約會中，收到男朋友的來電，但是由於Celina喝醉後迷迷糊糊癱在床上，B君就擅自接聽了電話，令Celina的男朋友得知她出軌。

A君在Celina沒有準備的情況下，發生性行為。（節目截圖）

事件發生後，Celina與男友沒有和好如初，但仍然保持情侶關係約四、五個月。有一晚，A君情緒突然低落向她提出分手，Celina分享當時的心情：「其實都過咗一排，我以為件事已經過咗去，又對質過，你仲想點呢，但係佢咁樣，我好唔開心，所以我就哀求佢翻轉頭，話我唔會再出軌。」A君就要求Celina證明自己的誠意，就霸王硬上弓。而這次的性行為在Celina沒有準備的情況下發生，所以無論是心理上還是生理上都感到不適，因而落淚。不過A君並沒有停下，Celina就在如此悲傷的情緒中高潮，導致隨後每當她性行為高潮時，都會有非常強烈的悲傷情緒湧上心頭而流淚。

Celina每當她性行為高潮時，都會有非常強烈的悲傷情緒湧上心頭而流淚。（節目截圖）

Celina憶起當時的感受：「唔係少少眼淚，係好難過嘅喊，係真係唞唔到氣，上氣唔接下氣，扯哮，四肢無力」，Helen認為：「可能因為當你情緒崩潰同身體高潮同時發生，我諗個衝擊好大，身體自動記住咗。」Celina表示與A君分手後，在開心的情況下與新對象發生性行為亦會出現同樣情況，嚇親男友。

點擊下圖看Celina當時與A君發生的事情：