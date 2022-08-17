岡田紗佳《麻雀最強戰》食激罕版十三么　四年前經典一役更加犀利

《嚦咕嚦咕新年財》、《雀聖2：自摸天后》等以麻雀（麻將）為題材的港產片深入民心，本地亦出現過《開枱》、《智醒智勁四方城》等麻雀競技電視節目，但是始終不及日本人玩得認真，電視台年年都會播《麻雀最強戰》見證最強雀士誕生，雖然今屆最強戰到11月才會抽籤決定對戰組合，但早前已經舉行特別賽，其中現年28歲的岡田紗佳便食出極級罕見的十三么叫十三扉（日稱：国士無双十三面待ち），立即從出銃的瑞原明奈手上贏取32,000點，非常犀利！

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其實今次並非岡田紗佳首次食出罕見的爆棚（日稱：役満）大牌，2018年她在《藝能界麻雀最強位決定戰》中便食出九子連環（日稱：九蓮宝燈），技驚四座！食九子連環概率極低，約22萬分一（以日本麻雀規則計算），比起十三么難近廿倍。

岡田紗佳四年前食出難度更大的九子連環。（節目畫面）

現年28歲、身高170cm的岡田紗佳是日本麻雀界最年輕職業女雀士，小學就開始學習打麻雀的她在2017年通過職業雀士考試成為職業選手。除了是麻雀高手，岡田紗佳亦是一名模特兒兼水着偶像，以曼妙好身材為人認識。

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【多圖】日本名模岡田紗佳長期在家「劈腿」 最後令下肢無力腳軟