楊思琦每晚通宵直播獲封最搏命藝人　孫耀威開Live兩個鐘袋過百萬

現年44歲的楊思琦去年轉戰內地發展，並積極經營社交平台，除了拍片分享日常生活之外，還經常直播與網民互動，成功累積不少人氣。不過有網民發現楊思琦多數在半夜開Live，甚至直踩通宵，相當搏命！日前楊思琦由凌晨開播，一直到朝早11點幾才下播，連續直播10個鐘的她終於衝破千萬Like，令她大感鼓舞！



日前楊思琦連續直播10個鐘，終於衝破千萬Like！（影片截圖）

楊思琦寫道：「連做夢都沒有想過， 今天我們的點讚能衝破一千萬，實在太不可思議了，讓我驚喜萬分！流着開心的眼淚，累但快樂着！這種神奇的力量都是來自我家人們 ，謝謝你們支持，真的很鼓舞！我會繼續努力，加油！愛你們！」雖然楊思琦通宵開Live，但見她仍精神奕奕，她更對着鏡頭大擺各種Pose，心情非常興奮！不過不少網民都留言直指她日播夜播難免傷身，叮囑她好好休息。翻查楊思琦的直播記錄顯示她連月來每日都開Live，一個月播足40場，而且幾乎每場都是直踩通宵，難怪被網民封為「最搏命藝人」！

被網民封為「最搏命藝人」！（抖音截圖）

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楊思琦每晚都通宵直播，終於獲得過千萬Like，絕對算是她直播事業上的一個里程碑，不過有網民就留言指孫耀威直播兩三個鐘就已經輕鬆吸逾億點讚！現年49歲的孫耀威近年專注於內地發展，2018年底獲內地直播平台「虎牙」以逾五千萬港元邀請加盟成為主播之一，而他首次在「虎牙」直播時曾一度吸引350萬粉絲觀看，有指他開Live兩個鐘就穩袋過百萬港元！之後孫耀威再轉戰抖音直播，每次直播都以唱歌及傾偈為主，依然獲大批粉絲捧場！

孫耀威直播唱《中國人》。（影片截圖）

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