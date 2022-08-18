港姐2022｜王卓淇認為網紅有優勢　睇好陳銘鳳：自帶流量還有粉絲

《2022香港小姐競選》即將在下個月舉行決賽，當中去年曾參選但無緣晉級的9號佳麗陳銘鳳（Cherry），今年終於成功入圍，以網名「香港姑娘Cherry」活躍於抖音的她，坐擁近180萬粉絲，隨時紅過一班TVB藝人！而2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）日前亦拍片表示睇好Cherry：「其實成為一個成功的自媒體人一點都不容易：自己想主題，自己拍攝，自己剪片。有些還需要經常直播～這需要強大的能力和有趣的靈魂。所以我認為，一個成功的媒體人絕對有能力勝任香港小姐。」



9號佳麗陳銘鳳（Cherry）。（YouTube影片截圖）

以網名「香港姑娘Cherry」活躍於抖音。（抖音截圖）

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Erin以「網紅自媒體女孩可以成為香港小姐嗎？」為題，分享對網紅及港姐的看法：「回想如果十多年前，那個時候可能當選的都是一些沒有演藝經驗的女孩子啊，因為那時候自媒體事業也不發達嘛，然後一些沒有演藝經驗的女孩子呢，如果進入公司發展相對也會比較乖，但是近年你也看到很多公司的老藝人、新藝人都在玩抖音了，就看得出來其實已經很重視自媒體事業的發展了。」對於有網紅參選港姐，Erin就認為有優勢：「如果這位佳麗自帶流量還有粉絲，這樣對整個比賽呢關注度也是有幫助的，然後現在是粉絲流量為王的時代嘛，自帶流量何樂而不為呢，對吧？」

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最後Erin更為Cherry打氣：「我也知道有一位很優秀的自媒體女孩正在參與這一屆港姐，作為師姐我也祝福她一切順利，得到她心中想要的成績，無論結果怎麼樣，對你將來的自媒體事業一定是很大的幫助的。」據知Cherry的爸爸是香港人，媽媽是四川人，她自小在深圳長大，在中山大學畢業後才來港生活。曾在診所工作的Cherry，今年4月自爆創業做老闆，成立了一間教育留學咨詢服務公司，向有關人士提供留學、簽證、租房和生活諮詢服務，更表示希望讓更多專業優秀的人士來港定居生活。