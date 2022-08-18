尾二一屆口罩小姐｜50+1強佳麗正式出爐　揭開參賽者終極真面目

承接《最後一屆口罩小姐選舉》的好成績，今年ViuTV再度推出《尾二一屆口罩小姐選舉》，主持還是由ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（保錡）擔任。ViuTV昨日（18/6）在社交媒體上公開50強佳麗。當中46號的參加者是位母親，她向評判講述自己原本是與囡囡一起參加，但只有自己成功入圍，於是評判就要求囡囡一起上台與媽媽表演，假如成功入圍，就可以母女一組合晉級，而二人的表演獲得評判的讚賞，因此準確來說是有51位佳麗成功晉級。

《尾二一屆口罩小姐選舉》明顯是以神秘感作為賣點，但是這次參加節目的佳麗，大部分曾經在其他節目上亮相，又或者是網紅等等，因此儘管她們已經戴上口罩，但不少網民仍然能一眼認出她們的真面目，以下讓我們齊齊摟揭開佳麗們的神秘面紗！

鄭杞瑤曾經在《戀愛Staycation》亮相（IG/@viutv）

45號一出場不少網民已經知道她的身份，她就是鄭杞瑤（Kylie）。現年26歲的Kylie早在2021年，Kylie已經憑藉傲人的身材走入大眾的視線中。因為她在去年於唐安麒擔任星級評判的Ace Talent模特兒奪得演藝亞軍及Face of Hong Kong模特兒冠軍，當時更有傳媒稱她為「翻版袁嘉敏」。此外，她還是一名學霸，大學時修讀犯罪心理學，畢業後任職行為治療師幫助自閉症小朋友，既精通西班牙文，亦略懂韓文、日文及德文，非常犀利。而在《尾二一屆口罩小姐選舉》接棒前，曾經在《戀愛Staycation》亮相。

網紅「西童」曾經上《晚吹—戀講嘢》做嘉賓。（IG/@viutv）

網紅「西童」更加厲害，早在官方宣傳片80強的大合照之中，已經有網民憑藉她傲人的身材認出本人。據知西童最近由網紅轉型做了打碟DJ，遊走於各大夜場之外也出席過早前動漫電玩節活動，還吸引了不少「龍友」拍下她着低胸衫打碟的畫面。7月份時，她亦受邀上《晚吹—戀講嘢》做嘉賓，大談自己的戀愛史。

Lila好多選美經驗。（IG/@viutv）

畢業於英國曼徹斯特大學的Lila，應該是現時50+1強的佳麗中最有選美經驗的一位。Lali曾經參加2018年香港小姐，但因合約問題導致未能符合參選資格。不過她就沒有因而放棄，之後就代表香港參選2019年世界小姐並晉身40強。此外，她亦是Top Model的十強人馬，非常厲害！

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