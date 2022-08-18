宋熙年誕下細仔後未見過父母 下年將一家四口回澳洲：要珍惜時光
撰文：趙允琳
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宋熙年（Sarah）今日（18日）帶同細仔Jamie現身「賽馬會童亮遊樂園」，她接受訪問時解釋仔仔在現場多個遊戲攤位中玩到失晒控，因此無法一起做訪問：「仔仔好好動，特別去到一啲新環境特別興奮，每樣嘢都好想玩下！」
她笑言兩兄弟剛剛好一動一靜，大仔Damon喜歡閱讀，而細仔則跳跳紮非常好動，因此要帶兩個兒子出街一定要與老公陳智燊分工合作：「以我細仔嘅年紀嚟講算好大嚿、好高，但我又比較細粒，所以有時佢衝過嚟嘅無情力我都會被撞跌！所以通常我睇住大仔，Jason睇住細仔，大仔容易湊啲，細仔比較控制唔到，體力上要多啲。」
Sarah表示她和Jason都是以無拘無束的教育政策教導兩個兒子，到現時都沒有為他們刻意報讀面試班，只希望他們可以開心成長：「我驚成日帶佢哋去上堂太公式化，我唔想畀佢哋太多壓力，我哋想小朋友可以發揮下想像力、有多啲創意。」Sarah和Jason自小就在外國讀書，會否送兩個兒子去外國，她稱仍然言之尚早：「好睇佢哋嘅性格，就算呢一刻我好想，但去到佢可以出去讀書嘅年齡時，要睇番佢哋嘅興趣同方向，就畀佢哋自己去選擇，我而家最想做到嘅係增強佢哋嘅自信，同令佢哋了解自己鍾意啲咩，幫佢哋開啟自己嘅小宇宙！」
因近年疫情的關係，Sarah表示她的父母至今仍然未見過她兩歲的細仔，因此他們一家決定下年二月尾一同飛到澳洲六星期探親：「老人家好想好想見到啲孫，而家隔離日子又短咗，呢幾年嚟我覺得親人同朋友真係要多啲聚會多啲見面，要珍惜見到佢哋嘅時光，我都好掛住我爹哋媽咪！」她又笑稱屆時會與Jason拍片介紹疫情後的澳洲，又表示自己最期待去十幾年沒去過的黃金海岸和獵人谷（Hunter Valley）。
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