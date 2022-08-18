宋熙年誕下細仔後未見過父母　下年將一家四口回澳洲：要珍惜時光

宋熙年（Sarah）今日（18日）帶同細仔Jamie現身「賽馬會童亮遊樂園」，她接受訪問時解釋仔仔在現場多個遊戲攤位中玩到失晒控，因此無法一起做訪問：「仔仔好好動，特別去到一啲新環境特別興奮，每樣嘢都好想玩下！」



宋熙年今日現身「賽馬會童亮遊樂園」。（陳順禎 攝）

她笑言兩兄弟剛剛好一動一靜，大仔Damon喜歡閱讀，而細仔則跳跳紮非常好動，因此要帶兩個兒子出街一定要與老公陳智燊分工合作：「以我細仔嘅年紀嚟講算好大嚿、好高，但我又比較細粒，所以有時佢衝過嚟嘅無情力我都會被撞跌！所以通常我睇住大仔，Jason睇住細仔，大仔容易湊啲，細仔比較控制唔到，體力上要多啲。」

宋熙年的仔仔在現場多個遊戲攤位中玩到失晒控！（資料圖片）

Sarah覺得小朋友開心成長最重要。（資料圖片）

Sarah表示她和Jason都是以無拘無束的教育政策教導兩個兒子，到現時都沒有為他們刻意報讀面試班，只希望他們可以開心成長：「我驚成日帶佢哋去上堂太公式化，我唔想畀佢哋太多壓力，我哋想小朋友可以發揮下想像力、有多啲創意。」Sarah和Jason自小就在外國讀書，會否送兩個兒子去外國，她稱仍然言之尚早：「好睇佢哋嘅性格，就算呢一刻我好想，但去到佢可以出去讀書嘅年齡時，要睇番佢哋嘅興趣同方向，就畀佢哋自己去選擇，我而家最想做到嘅係增強佢哋嘅自信，同令佢哋了解自己鍾意啲咩，幫佢哋開啟自己嘅小宇宙！」

Sarah坦言會否送兩個兒子去外國讀書仍言之尚早。（陳順禎 攝）

因近年疫情的關係，Sarah表示她的父母至今仍然未見過她兩歲的細仔，因此他們一家決定下年二月尾一同飛到澳洲六星期探親：「老人家好想好想見到啲孫，而家隔離日子又短咗，呢幾年嚟我覺得親人同朋友真係要多啲聚會多啲見面，要珍惜見到佢哋嘅時光，我都好掛住我爹哋媽咪！」她又笑稱屆時會與Jason拍片介紹疫情後的澳洲，又表示自己最期待去十幾年沒去過的黃金海岸和獵人谷（Hunter Valley）。

Sarah表示下年二月尾會與老公陳智燊和兩國兒子一同飛到澳洲六星期探親。(IG：@rahrahsong)

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