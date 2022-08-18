說出你的願望︱虐心戲引發共鳴　池昌旭喊戲演技終極爆發

由「韓劇男神」池昌旭、崔秀英和成東鎰主演的Viu Original原創治癒韓劇《說出你的願望》以「臨終關懷」為題材，劇中主角致力協助病患實現心願，幕幕賺人熱淚，更被韓國網友評為「本年度不可錯過的感人韓劇」！今日盤點了幾個刺激淚腺的名場面，保證觸動人心；還未開劇的劇迷，現在可以透過「黃Viu煲劇平台」體驗這顆催淚彈的威力！

人狗情戳中哭點

Viu Original原創治癒韓劇《說出你的願望》首周劇情講述對於人生感到絕望的尹僑萊（池昌旭飾）刑滿出獄後，帶著命不久矣的愛犬「兒子」租住豪華酒店為自己慶生，但是從小被人遺棄的他並不知道自己的出身和生日；他漫無目的地帶著「兒子」看海、卻空虛得眼淚直流，最後更難過地抱著愛犬往海裡走去，幸好被臨終關懷醫院的「精靈團隊」志工班長姜泰植（成東鎰飾）及時拉住，才從鬼門關前躲開！對此不少觀眾大讚池昌旭在短短數分鐘裡演活兩極情緒，堪稱演技大爆發；而他和「兒子」的相處，也成功引起愛犬人士的共鳴，讓人不禁跟著泛淚。

尹僑萊（池昌旭飾）出獄後為自己慶生，但他從來不知道真正的生日日期。

現實元素惹共鳴

劇中尹僑萊為了履行社會服務令而到安寧醫院擔任志工，滿足臨終病人的遺願；而他的第一個委托服務，就是把僅剩一周性命的老人帶到曾經生活大半輩子的房子，度過最後時光。經過「精靈團隊」的努力，老人順利回到過去的家，尹僑萊問他：「爺爺，你不害怕死亡嗎？」其後更向患者坦露心聲：「我其實有點怕死，活著卻更讓我感到畏懼，我該怎麼辦才好？」此時老人緊握他的雙手說道：「真的很謝謝你載我回家。」

老人感激尹僑萊（池昌旭飾）為自己圓夢。

這是僑萊人生裡第一次被人感謝、得到重視，他瞬間雙眼通紅，還叮囑老人隨意吩咐他；此外，他更連夜布置柿子樹，希望讓對方回到最懷念的時光。尹僑萊對未來存疑的態度，正好戳中部分觀眾的心聲；而他在幫助患者的同時，自己也從中得到治癒，從而展現出角色間的雙向救贖，讓觀眾會心微笑；劇中亦有談及家人不和、家族爭產、無視死者安寧等元素，現實且虐心的情節也是該劇的一大看點！

由「韓劇男神」池昌旭、崔秀英和成東鎰主演的Viu Original原創治癒韓劇《說出你的願望》逢星期三、四晚上十時在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。

Viu Original原創催淚韓劇《說出你的願望》以荷蘭某基金會旨在實現癌末患者最後心願的真實事件為發想，講述對於人生沒有希望的尹僑萊（池昌旭飾）為履行社會服務令而走進臨終關懷醫院服務，因而結識了性格開朗的護士徐妍珠（秀英飾）和熱血志工班長姜泰植（成東鎰飾）；經歷一次又一次的深刻接觸、滿足了無數病患的臨終遺願，僑萊改變了對於生命的看法，從而獲得再次活著的勇氣。