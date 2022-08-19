白色強人2｜高鈞賢闊別6年後重返TVB　超催淚演出獲讚大躍進

《白色強人II》雲集多位好戲之人，昨晚一集李文信Vincent（陳豪飾）昔日戰友兼好友關卓軒Ryan（高鈞賢飾）出場，帶出二人往事，Ryan當年為Vincent頂更，遭子彈射傷頭部，嚴重影響記憶及語言能力。高鈞賢昨晚一出場即搶戲非常，雖然全程要抽搐著演戲，但依然能做出倔強、著緊、無奈、喜悅、猶豫等多種不同層次情緒，令網民無限心痛兼大讚其演技突飛猛進：「嘩！好耐冇見高鈞賢」、「高鈞賢演得好似，進步好多。今晚又係好感動」。

高鈞賢一出場已經好搶， 與陳豪重逢後開心得像個孩子；但正正因為這樣，才讓網民看得更心酸。

導演蘇嘉樂透露，由於相關場口需要反差感很大的演員，需同時具備靚仔樣及潦倒感，故二話不說鎖定高鈞賢。導演又指二人單是研究角色受創後的肢體動作也花了極長時間，很多時更是一邊排/拍戲、一邊糾正：「我哋參考咗妥瑞症嘅病徵：不規則嘅五官、頭部及手部活動，講嘢都係要不規則咁斷斷續續。抽搐程度就要根據劇情同感情去調整，太多驚個戲或者感情出唔到，太少又怕唔似出過意外。」

當年Ryan仲未出事之前，真係好型好Man好靚仔，而且睇得出佢同Vincent感情真係好好。

闊別無綫六年後於2020年簽約邵氏的高鈞賢，透露《白色II》是其簽約後首部劇集；為了做好角色，他找來舞台劇肢體導演黃俊達齊齊研究：「嗰時我咁啱上緊佢堂，我自己都有喺網上睇好多資料，亦問過醫生呢啲Case應該係點，因為唔想做得太誇張，想盡量自然啲；我亦都睇咗好多子彈留喺腦入面嘅真實個案。」談到拍攝時難忘事，高鈞賢笑言是馬國明「突襲」：「我好多年冇見馬國明，因為拍做手術場戲要剪開我啲衫，一Cut機馬明就行入嚟話『靚仔好耐冇見』。」

Ryan似笑非笑的表情，十分催淚。

高鈞賢又指為了投入角色，拍攝時要逼自己無視現場台前幕後，並為角色創建心路歷程：「我有同導演商量，因為個角色老婆走咗，又被搶救過一次，佢作為醫生都知道自己仲剩番幾多時間，因為唔想連累最好嘅朋友陳豪，所以放棄接受進一步搶救。」而與高鈞賢極多對手戲的陳豪，亦大讚高鈞賢把內心戲演繹得很好，並謂希望將來有機會再合作。