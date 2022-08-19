柬埔寨詐騙｜嚴淑明收登台邀約　勁多疑點險中伏：7月事9月先慶祝

近日柬埔寨詐騙案，香港及台灣都有不少人捲入慘案，被誘騙到柬埔寨、緬甸等國，遭禁錮從事網騙工作，期間遭虐待及勒索，人心惶惶成多地關注焦點。騙案更疑蔓延至演藝圈，有「話題女王」之稱的嚴淑明，收到柬埔寨登台邀約，她接受《香港01》訪問時指：「當時不以為意報咗價，事後先覺得工作疑點處處。」

網紅「好棒Bump」製作的一系列「解救柬埔寨人質」影片，還帶受害者家屬親赴柬國救人並成功達成任務，也因為他這些舉動種下「善因」，才開始引起社會各界重視，因而導致更多台人獲救的「善果」。（YouTube@好棒Bump）

嚴淑明接受《香港01》訪問時，分享幾張柬埔寨工作邀約對話截圖，寫上「9月16日去柬埔寨慶回歸活動唱歌，機票、酒店、膳食、交通由客安排。」嚴淑明指：「上星期四有個專搵人登台嘅香港中介搵我，呢幾年都搵過幾次但價錢唔啱都未合作過嘅。咁佢話九月柬埔寨有個回歸活動，唱4首歌包晒機票酒店及隔離酒店，當時不以為意報咗價。」

不時到外地登台的嚴淑明，收到柬埔寨工作邀約，但當中疑點重重。（受訪者提供）

相隔幾日對方未有提供更多活動資料，而新聞鋪天蓋地講柬埔寨詐騙案，一個個恐怖經歷令嚴淑明心存疑問：「以前我都去過越南賭場幫人開張唱歌，所以無為意有問題，但新聞開始愈來愈多就懷疑有無問題啦。早2個月又有英國房地產搵我去登台開張唱歌，都係交俾經理人傾，今次諗住都係咁上下，我直情無提地點，事後新聞出我再同經理人講，先俾佢鬧做咩唔講係柬埔寨，話緊係唔去唔會接，同埋好奇怪香港回歸去柬埔寨慶祝，7月嘅事9月先慶祝？」

嚴淑明坦言今次公開事件，希望能有警惕作用：「我都想講出嚟提醒下同行，相信我都算第一批佢地搵嘅人，依家電騙呢件事愈演愈烈，燒到嚟演藝圈，一請就成team人經理人化妝師嗰啲一齊去，如果真係有事就三個女仔一齊有事。呢個中介雖然唔熟但我諗佢唔係黑心嘅人嚟嘅，但擔心佢可能自己都俾人呃咗。」