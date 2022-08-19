尾二一屆口罩小姐選舉︱佳麗拍鹹趣視覺VR　網民想買晒未公開片段

ViuTV綜藝節目《尾二一屆口罩小姐選舉》由ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（保錡）擔任主持，昨日（18/8）播出一集就是開始要從50強中選出20位佳麗晉級，因此接下來的淘汰比賽將會分為八輪，50位佳麗要選出自己最有自信的兩個部位進行比賽，並由ERROR四位成員即時評分，每輪比賽得分最高的兩位口罩小姐可直接晉身20強。

節目中播出不同主題的VR影片。（節目截圖）

首先是鬥肚臍靚的環節，與傳統的選美節目不一樣，佳麗沒有穿上泳裝一字排開展示自己的肚臍，反而是導演因應不同的主題，以「男友視覺」對佳麗進行拍攝，之後就製作成為VR影片讓ERROR成員品評。ERROR成員可以因應自己的視角，從不同角度望向佳麗，如此鬼馬又刁鑽角度，令一眾主持人及網民都為之興奮！

肥仔睇得好開心！（節目截圖）

如此創新的環節令網民大讚：「VR嗰part少少鹹多多趣，100%創意，好特別呀！」，不過亦有網民感到不滿，因此節目中沒有播出所有的VR影片，因此他們就勸ViuTV盡快公開所有影片，表示：「強烈要求釋出全部VR，以示對作品的尊重」，又向ViuTV提供新的賺錢手法：「Viu可以逐條片賣」、「如果Viu係YouTube搞會員制，仲有得睇全set VR片，我唔介意畀錢買」。其實，在節目中曾經透露過只有滿足一個條件就會解鎖所有影片，點擊下圖睇下可以點樣做：

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