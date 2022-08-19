林作聲稱收到緬甸詐騙營人質求職：被人綁架可以咁氣定神閒DM我？

林作有「香港抽水王」之稱，從來不會放過任何抽水機會，最近柬埔寨、緬甸騙案猖獗，有港人在當地被困，他亦有在社交網站發帖文談論事件。林作在文中稱上月10月收到一位保險業人士要求加入團隊的私訊，又因為對方不在香港，所以之後安排了視像面試：「本人覺得奇怪，第二天和他通了網上電話。全程正常交流，長達20分鐘。到最後，我邀約他回港後見面，然後他表示：『實不相瞞，我現在被人從泰國綁架到了緬甸。』我聽到，馬上cut咗線，並咒罵此人：『白卡佬！』由於本人貌似瘋癲，經常吸引以為和我同channel的人到訪。殊不知原來他講的是真話。問題來了：你老X都被人綁架了，仲點解可以咁氣定神閒DM我求職？仲要講20分鐘？仲要最後先輕輕帶過你被綁架？我思前顧後，認為結論，係呢班去咗東南亞賣豬仔嘅人，全部係白卡佬。佢地（哋）係自願上吊的。」林作又指自己現時與對方失聯，覺得對方可能生死未卜：「不過，即使他能夠逃出生天安然回港，我也不會讓他加入 #林作保險 的。正常人的判斷力都沒有，為了貪圖快錢走去山卡啦（山旮旯） - 抵政府叫你自己上網填form求救。」

點擊下圖觀看相關圖片：

林作疑似被裕美斷正凌晨與客人「裸聊」 為傾生意搏到盡露兩點