尾二一屆口罩小姐︱張敏潔「身光頸靚」勁吸睛　曾與多位影帝合作

ViuTV綜藝節目《尾二一屆口罩小姐選舉》於星期一至星期五，晚上九點半播出，前日（18/8）播出一集開始要從50強中選出20位佳麗晉級，因此接下來的淘汰比賽將會分為八輪，佳麗要選出自己最有自信的兩個部位進行比賽，並由ERROR四位成員即時評分，每輪比賽得分最高的兩位口罩小姐可直接晉身20強。

昨日（20/8）是鬥後頸靚的環節，一眾佳麗穿上可以突顯後頸美的衣服，當中30號佳麗就做好準備，在衣領位置加上LED燈飾去吸引主持人的目光，更笑言表示：「因為呢套衫會發光，顯得我條頸更加靚，咁樣我就『身光頸靚』。」最後更成功打入20強！

而這位30號佳麗的行為非常亮眼，因此就被網民迅速起底，並發現除了口罩後的她依然是一位靚女，非常見得下人！現年31歲張敏潔早在學生時期已經是位廣告模特兒，在2013年因在模特兒大賽中奪冠而入行。張敏潔出道後的首個電視廣告已經以女主角身份與劉青雲拍攝《京都念慈菴積熱清》，因此獲得「念慈菴妹」的稱號。在2018年。因為被導演簡君晉點名，所以擔任了陳慧琳《做自己的太陽》MV中的女主角。而2020年，張敏潔再次擔任女主角，更與影帝古天樂合作拍攝電視廣告，非常厲害！另外《尾二一屆口罩小姐選舉》並不是她首次參與的電視節目，早在2018年於ViuTV《全港的》就已經亮過相！

張敏潔已經出道九年。（IG/@kitcheunginstagram）

雖然張敏潔看起來身光頸靚、光鮮亮麗，但是她曾經在自己的社交媒體上自爆因情緒問題而跌入低潮期，她在2021年於Instagram發文表示，在過去兩年因為情緒起伏較大而患上甲狀腺亢進，由於此病情會令新陳代謝變快，所以曾經經歷「食極唔肥」的日子，但是由於身體一直保持「運動中」的狀態，所以只要稍微勞動，身體就由「運動中」變成「劇烈運動」，令張敏潔身體難以承受，更因此在街上暈過幾次。

曾經與多位巨星合作！（IG/@kitcheunginstagram）

張敏潔憶述當時的情況：「有一次街上暈倒後送入醫院，送入醫院後心跳跳到160，打了2次降心跳針，當刻眼見白光呼吸不到，我都以為自己差不多要報到。」之後她才打算要看醫生調理身體。張敏潔的身陳代謝因服用藥物而減慢，令她的體重增加，但是又因為病情問題嚴禁運動，而她在鏡中見到如此陌生的自己，心情變的更差，進入惡性循環，幸好最後成功控制病情。

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