62歲李成昌42年效忠TVB從未離巢　認三度被挖角：做生不如做熟

牡丹雖好都需要綠葉扶持，一套劇集除了男女主角，更需要很多配角合作才能成就。入行42年的李成昌演出作品無數，他接受演藝人協會訪問時分享入行經過，及多年來有3次跳槽機會，卻選擇繼續留在TVB原因。

李成昌在《萬千星輝頒獎典禮2012》上獲得「傑出演員大獎」。（視覺中國）

64歲的李成昌自小有表演慾，但原來當初是隱瞞家人投身演藝圈：「老竇本身好想我入銀行或政府工呢啲鐵飯碗，但我本身好有表演慾，私下去考香港話劇團（前身為業餘話劇社）但衰咗，做咗銀行一年幾見到TVB開藝員訓練班，瞞住佢哋考完一關又一關，最後於1978年投考TVB第8期藝員訓練班。」當時李成昌忐忑不安未敢告訴剛動完手術的爸爸，硬起頭皮講完意外得到家人支持，展開銀色旅途。

李成昌1978年考入TVB第8期藝員訓練班。（影片截圖）

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在藝訓班獲曾勵珍賞識，李我、黃新等照顧，李成昌慢慢適應電視圈急速拍攝節奏，他又坦認入行多年，曾被三次挖角：「有兩次係亞視搵我，相隔一段時間嘅，但老實講兩次條件都唔好，一搵我就同公司講，公司可以畀同樣價錢我，好老實就做生不如做熟啦。」

李成昌認三度遭挖角，對第三次王維基一方提出條件，似乎憤憤不平。（影片截圖）

之後要數到香港電視（HKTV）成立，李成昌有點不忿表示：「第三次係王維基先生，我唔知佢助手喺邊度搜集資料，佢唔信我喺無綫係咁嘅價錢。佢畀咗個價錢我，我就唔同佢傾。最大原因，公司畀好多機會我，好多謝監製有好多角色同機會演出。」他特別感謝潘嘉德監製鼓勵和支持：「依家睇番認唔到我，因為康復期間好瘦。好多謝潘嘉德，佢同我講『阿昌你唔可以再停，出嚟開工，我啱啱有套劇，我就你。』」