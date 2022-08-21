唐詩詠穿西裝出席黃嘉樂婚禮　做兄弟竟遭無禮網民質疑性向？

黃嘉樂周五（19日）與攝影師女友Samantha擺酒結婚，除了邀請到不少圈中好友出席之外，星級兄弟團亦份外受到注目，成員包括「鐵馬家族」成員馬國明、林子善和唐詩詠之外，亦有許家傑、李天翔、和楊潮凱等人，陣容相當鼎盛。



黃嘉樂周五（19日）與攝影師女友Samantha擺酒結婚，星級兄弟團亦份外受到注目。（IG：@natalietong53）

唐詩詠今日（21日）在Instagram上載當日婚禮的照片，並發文寫道：「感動滿滿的一天。」以黃嘉樂的好友身份擔任兄弟，即使是兄弟團中唯一的女生，唐詩詠亦要配合地穿上同一套西裝出席婚禮，然而卻被部份網民質疑她為什麼不做姊妹而要穿西裝反串做「兄弟」，甚至有人無禮地問她是不是同性戀。對此，唐詩詠亦高EQ地回覆道：「做兄弟呀。」

唐詩詠攬實新娘Samantha留念影相，十足「搶新娘」一樣！（IG：@natalietong53）

然而，該名網民而言鍥而不捨，追問唐詩詠「咁男人做姊妹着花裙可以嗎？」隨即引起多名網民留言狠批：「穿男裝就是lesbian（同性戀）？這問題就好像你不懂你老母是女人還是男人這樣」、「姐妹團可以有男生，兄弟團可以有女生，沒什麼不可以的啊，這個時代好友做兄弟姐妹是最可貴的！」、「敢着就得啦」、「有啊，你冇見過？」、「點解女仔唔可以著男裝？同埋着男裝就係lesbian？咁着蘇格蘭裙嘅男人就係gay?」亦有人覺得唐詩詠肯回覆實在太好人：「做幕前真係辛苦。」

唐詩詠與新郎黃嘉樂是好友，因此自然是婚禮上的兄弟團成員。（IG：@natalietong53）

大批網民留言支持唐詩詠。（IG：@natalietong53）

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