Summer Girls｜樂翊榆自喻「開電視樂小姐」　英國讀法律選過港姐

開電視新節目《Summer Girls》成為網民熱話，熱辣辣的夏日再加上身材火辣的比堅尼芥美女，真令人血脈沸騰！雖然節目以泳衣、水上活動為主題，但其實這班比堅尼女郎一樣有內涵，就好似「K Kwong契女」樂翊榆（Annalise），人靚有身材不特止，更曾於英國留學攻讀法律學位，回流香港後更創立了她的投資及移民公司、也會幫投資者投資初創公司，還學過八字命理懂得風水算命，拍得住香港小姐參賽佳麗。



28歲的樂翊榆（Annalise）為「K Kwong契女」，曾代表香港區參選第四十八屆《Miss Intercontinental 2019》比賽。（IG/@lok_yickyu_officia）

樂翊榆（Annalise）在活動中介紹自己的時候也十分有趣，直接說：「我係開電視嘅樂小姐。」他說，由英國回流返港後也創作了投資及移民公司，除學過風水算命之外最近還學習了催眠治療，說：「喺英國留學嘅時候我仲會騎馬同埋打golf。

樂翊榆（Annalise）衣着好大膽。（梁碧玲攝）

問起法律學位，她就說：「我份人比較坦白，選《 Miss Intercontinental 2019》講起讀法律好多人都會諗起麥明詩，我唔知佢考幾多但係我就成績平平，就冇諗住再考。因為返香港之後要考牌，所以我就想等我要執業嘅時候再去考。」她直言，其實自己曾參加過《香港小姐競選》，說：「我同麥明詩其實係同一屆，不過就只係入到second round，所以我唔會話自己係Miss Hong Kong。」

樂翊榆與K Kwong慶祝生日。（IG圖片）

雖然樂翊榆自稱做「開電視樂小姐」是純屬搞笑，但原來樂翊榆與樂小姐是相識的。她笑說：「喺一啲朋友活動見過佢，佢份人好nice。我同佢傾過偈，不過佢都唔請我，所以嚟咗開電視，又可能佢唔想TVB有兩個樂小姐。」

開電視新節目《Summer Girls》成為網民熱話。（梁碧玲攝）

樂翊榆（Annalise）未正式拍過拖，自言自己係「渣男磁石」。（梁碧玲攝）

問到感情狀況，她就反問：「你有冇人可以介紹我識？」有沒有拍過拖？她直言：「我都唔知點界定。我個人係搵long-term relationship，成日都係喺一個了解過程裡面就唔可以再發展落去，可能會出街食飯推持咗個幾月之後，總有一啲事發生然後冇咗。由細到大朋友都有個稱號畀我，叫『渣男磁石』。」

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