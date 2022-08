陳茵媺(Aimee)自從與陳豪(Moses)於2013年結婚後,便將重心偏向家庭,並為老公先後誕下三名子女,14年以全職照顧小朋友及家庭為由宣佈暫時淡出娛樂圈,至今已經8年沒有拍劇。今年Aimee終於復出拍劇,這亦是她與老公婚後首次合體拍劇。他們於2010年因合作演出劇集《心戰》而擦出愛火,如今相隔12年,兩人將以夫妻檔上陣拍攝監製陳維冠的新劇,在劇中更飾演情侶。

陳豪和陳茵媺結婚9年恩愛甜蜜。(IG圖片)

昨晚Aimee於IG story分享了她開工的照片,以英文寫道:「First day fitting done, took 11 hours though #workmood」透露她完成了首日為新劇試造型,用了11個鐘,自己已進入工作模式。雖然經過了長時間的工作,相中的Aimee看來依然精神奕奕,看來已火速適應了重新投入工作。

Aimee透露首日開工情況。(陳茵媺ig)