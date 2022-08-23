與陳凱琳玩Truth or Dare　王麗嘉寧願分享性生活經驗避懲罰

由陳凱琳（Grace）監製及主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，第二集邀得王敏德與名模馬詩慧的兩位千金，王曼喜（Kayla Wong）以及王麗嘉（Irisa Wong）擔任節目嘉賓，與同樣擁有兄弟姊妹的Grace與她倆暢談兄弟姊妹情，三人特別有共鳴感。

王曼喜與妹妹王麗嘉感情極好。(王麗嘉ig)

節目第二集於一個室內電動高卡車場內進行拍攝，Grace與兩位嘉賓一同挑戰電動高卡車，場面極為刺激！Kayla和Irisa的感情十分深厚，她們分享了許多二人之間相處的大小事，其中在Irisa 15歲時，有一次在外喝酒後傳訊息給Kayla說自己不太舒服，Kayla擔心妹妹的安危，立即趕到現場並把她送回家，並且幫她向父母隱瞞事件，Irisa大讚Kayla是位好姐姐。

陳凱琳（Grace）與Kayla、Irisa一同挑戰電動高卡車，場面刺激！

Kayla更與Grace分享Irisa曾遭某公司要求減肥，Kayla得知後非常憤怒，替妹妹感不忿，並且身體力行幫她物色其他更好的公司。此外，Kayla亦透露若有事情發生，Irisa會先找Kayla傾訴，Grace笑言自己的第一個傾訴對象亦是自己的弟弟Derek。最後， Grace與嘉賓大玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」，為避開懲罰，Kayla大爆中學時與男孩子約會的尷尬事，而Irisa則需分享一個性生活經驗。