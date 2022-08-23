口罩小姐選舉︱腋下體香成為評選項目之一　網民稱尺度太大難接受

ViuTV綜藝節目《尾二一屆口罩小姐選舉》由ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（保錡）擔任主持，現時需要從50強中選出20位佳麗晉級，因此在過去的幾集中開始舉行淘汰比賽，佳麗可以從腳趾、肚臍、後腿、鎖骨、頭髮等的部位，挑選出自己最有自信的兩個部位進行比賽，並由ERROR四位成員即時評分，每輪比賽得分最高的兩位口罩小姐可直接晉身20強。

「體香」是其中一個評分環節。（節目截圖）

由於節目的評分環節不像一般的傳統選美節目，令網民大讚節目有新意，如鬥肚臍靚的環節，導演因應不同的主題，以「男友視覺」對佳麗進行拍攝，之後就製作成為VR影片讓ERROR成員品評。ERROR成員可以因應自己的視角，從不同角度望向佳麗，如此鬼馬又刁鑽角度，令一眾主持人及網民都為之興奮！

VR影片讓網民大讚有新意！（節目截圖）

而昨日（23/8）播出的一集，就是體香、腋下及後腿的評分環節，而體香的評分準則是參賽者先要做運動大灑汗水，之後就穿上特製的衣服，多位主持人就把膠管放到衣服內，透過管道去聞參賽者的體位，味道不俗的則可入圍。而腋下評分準則與鬥肚臍靚的環節相類似，同樣是導演因應不同的主題，以「男友視覺」對佳麗進行拍攝，當中參賽者會露出腋下，讓ERROR成員品評。

ERROR成員要品評參加者的體味。（節目截圖）

不過鑒於香港甚少這類型的評分項目，令到部分網民認為節目過分低俗，又留言表示：「過分咗已經無睇！」、「其實仲有很多題材可用，無須做到咁低俗」、「依個節目越來越變態，開始有點嘔心」、「真心唔明點解要玩依啲污穢事，覺得已侵犯女性尊重。」又有網民指出去年的《最後一屆口罩小姐選舉》中，最起碼會有辯論比賽等的環節，展示參賽者的內在，因此對比之下就認為過去兩集相對遜色不少。不過就有網民認為：「拍得呢種題材又要唔似癡漢本來就好難，就算科學到用張試紙喺參賽者胳肋底吸汗味，ERROR成員剩係聞張試紙，啲人一樣會鬧點解咁重口味」，更表示相比起其他ViuTV以往的節目，已經不算最重口味。

腋下成為評選部位之一。（節目截圖）

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