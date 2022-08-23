周嘉洛被指鬼祟到訪香閨　陳瀅強調二人光明正大絕不單獨約會

陳瀅 (Jeannie) 與周嘉洛與因合作拍攝無綫古裝劇《痞子殿下》而傳出緋聞，早前有指嘉洛即使拍完自己的戲份，仍會留在錄影廠等Jeannie收工，不過兩位當事人回應傳媒時異口同聲否認戀情。今日（23/8），又有報道指嘉洛日前出席活動後，鬼鬼祟祟搭的士到訪Jeannie位於柯士甸道的香閨。到達Jeannie家之前，他突然叫司機在附近兜圈，且不時張望，下車後又跟大廈保安打招呼，看來是去慣去熟。



陳瀅 與周嘉洛與因合作拍攝無綫古裝劇《痞子殿下》而傳出緋聞，不過兩位當事人回應傳媒時異口同聲否認戀情。（葉志明攝）

Jeannie今日出席時裝活動時被記者追問戀情，她氣定神閒否認，並重伸與嘉洛只是好朋友關係。她續指自拍攝 《痞子殿下》後，經常會與周嘉洛、朱敏瀚和王灝兒（JW）四人行，少了一個都會考慮將約會改期，所以絕對不會出現二人單獨約會的情況，她亦強調與嘉洛光明正大，沒有鬼鬼祟祟。

至於嘉洛被影到到訪其香閨，Jeannie解釋當日他們四人相約一同拍片，而影片亦會於兩日後出街，她大爆當日玩了Truth Or Dare，JW更問了非常尖銳的問題。至於會否擔心緋聞嚇怕追求者，Jeannie坦言忙到沒有時間與異性相處。

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