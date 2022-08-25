專訪｜名廚Jacky曾擁廣告公司　被欠債近7位數成轉捩點：一個重撃

余詠珊和著名監製張志明自從過檔香港開電視後，強強聯手製作出不少話題性的節目包括水著選美《Summer Girls》、《重新出發》和《疫境中的餐桌》等等，由兩位星級名廚Jacky（余健志）和Ricky（張錦祥）主持的新烹飪節目《煮題COOK》更錄得3.4點平均收視，最高收視達4.1點（觀眾人數約26.5萬），以開電視的平均收視來比成績可謂非常標青，更有望成為皇牌節目！名廚Jacky在30歲「半途出家」，從廣告界轉型飲食業，披上廚師袍22年的他人氣從未減退，他日前接受《香港01》訪問時就大談成功之道！

兩位名廚合作，吸引不少觀眾捧場！（梁碧玲攝）

Jacky成名前曾擁廣告公司 被欠債近7位數成轉捩點

在節目不難發現Jacky除了有一身好廚藝外，畫功亦非常了得，節目中的每個食譜都花盡心思去親自執筆！原來Jacky在成為名廚前，曾是一名是廣告創作人，在該界打滾近二十年的他當時已擁有個人的廣告公司， 可惜在1997年的一場金融風暴，經濟環境轉差，Jacky Yu的廣告公司不免受到影響，更曾被一間新加坡禮品工公司拖數：「近7位數，搵我哋做咗一半，就做唔住要執笠，咁爭我哋啲錢全部都化為烏有，追唔返！」此事亦成為Jacky的人生出現轉捩點，並毅然在2000年轉投廚房的懷抱，開設《囍宴廚‧藝》，全力發展飲食事業的其中一點：「對我嚟講都係一個重撃，不過你唔可能成世都揹住呢個陰影，事情發生咗都要繼續向前行。」

被欠債近7位數，Jacky直認是一個重撃！（梁碧玲攝）

Jacky除了煮得，畫功同樣了得！（Facebook）

點撃下圖睇Jacky超強畫功：

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開私房菜一炮而紅 擁多個物業生活寫意

Jacky開設私房《囍宴廚‧藝》更一炮而紅，令他忙得不可開交：「你數得出（明星）好多都嚟過晒，譬如譚詠麟、成龍、葉倩文等等，真係你數得出都嚟過。」面對事業高峰，Jacky依然淡定面對：「當時都40歲啦，都經歷過唔少嘢，所以唔會係好大衝撃。」其實早在爆紅前，先後買入住宅及寫字樓，包括沙田及太古城的藍籌屋苑、港島區的商廈單位等，非常富貴！他更不時會在社交媒體上分享畫畫、插花、種菜種菜等，非常重視儀式感感，極之寫意。

看得出Jacky花了不少心思佈置！（Facebook照片）

景色怡人！（Facebook照片）

逐格睇Jacky囍宴。惜食原創工作室以及豪宅：

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北上主力做飲食顧問 閒時開班教富婆烹飪

目前主力做飲食顧問的Jacky在內地同樣火紅：「疫情前4-5年一直Keep住好多嘢做，因為國內一個品牌會喺全國各省市，閒閒地都開80-100間，我主要係做菜式創作同培訓，內地做傳統菜好叻，但創意菜就會搵我哋幫手。（會唔會好搵過藝人登台？）我唔知藝人登台搵幾錢，但我自己就滿意，幾乎一個星期都飛一次，個個月都飛。」此外，Jacky亦有教班：「通常都係老闆級嘅朋友，佢哋未必想Join烹飪班，當包咗我喺佢哋廚藝中心，就唔會出外收生，淨係佢哋嗰班人。（咁多唔多富婆包呢？）全部都係，好多都係銀行界嘅太太，邊個個女呀，佢哋煮得好叻，疫情下好多人都喺屋企煮飯，嚟得學大部分都係煮得好好同好有興趣煮嘢食。」