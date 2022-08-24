無窮之路｜陳貝兒接受央視訪問獲盛讚　眼濕濕：被國家被人民感動

《無窮之路》深得內地網友的力推，在知名影視評分網「豆瓣」中更獲得9.5高分。（IG：@chanjanis）

TVB去年推出節目《無窮之路》引起極大迴響，主持陳貝兒更憑藉深入實地取材的奉獻精神，當選為央視「感動中國2021年度人物」。今年乘勝追擊拍攝《無窮之路2無價之保》，中央電視台節目《面對面》，更專訪陳貝兒分享拍攝心路歷程，獲大批網友力讚。

香港藝人及主持陳貝兒獲選為年度感動中國人物。（陳貝兒Instagram）

《無窮之路》第一季叫好叫座，除了內地豆瓣評分高達9.5分外，更先後入選國家廣電總局頒發的2021年度優秀海外傳播作品、獲紐約電視電影節最佳節目敘述組別銅獎與「中國十大紀錄片推動者」大獎；主持陳貝兒更憑藉深入實地取材的奉獻精神，當選為央視「感動中國2021年度人物」及於《萬千星輝頒獎典禮2021》中榮獲「最佳女主持」。而央視節目《面對面》大讚陳貝兒：「親和力十足的主持風格，讓觀眾代入感極強。在節目中她盡量使用普通話拍攝溝通。」

陳貝兒接受央視節目訪問，大談拍攝經歷。（中央電視台youtube）

是次《無窮之路2無價之保》再次踏上征途！五個人、三個月、上山下海，由最北到最南、由荒漠走到高原。走遍全國十多個省市，探索中國生態名片。訪問中陳貝兒感動表示：「無窮之路除了代表沒有貧窮，更深層解讀就是在深入了解國家的發展當中，國家也在為人民謀求幸福的生活，在這條路上是無窮無盡的。我也很感恩能在當中，也算是發揮了我們香港人的精神，就是很能吃苦，把小宇宙都發揮出來了那種感覺，如果說我感動人，其實是我被國家被人民感動了。」

陳貝兒接受央視節目訪問時感動到眼濕濕。（中央電視台youtube）