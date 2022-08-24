內地網紅食即切泥鯭刺身大讚入口即化　媲美肥媽食大灣區鯇魚刺身

中國地大脈搏美食雲集，近日有內地網紅就於一個專門介紹廣東美食的頻道，拍片推介佛山美食。他以《泥猛刺身和普通魚生有什麼不一樣，在這里火到不預定就吃不到？》為題，在當地一間中式餐館試食人氣即切泥鯭刺身，又在店外訪問了2名食客，食客表示今年已光顧5次，並大讚泥鯭刺身美味。肥媽於2018年亦曾在節目中介紹到大灣區品嚐鯇魚生，同樣是在佛山，當時肥媽還食鯇魚生食得津津有味。

片中可見餐館內設有一個現切泥鯭刺身的區域，幾名職員正在將魚肉切成絲，並配上洋蔥、蔥絲、花生、蒜片等配料奉上給客人品嚐，食用時可隨意加入醬料。該名網紅即場試食，更大讚入口即化，形容魚生的口感軟糯。他又指出泥鯭刺身與其它魚生的分別：「無好多魚生嗰種爽口，清脆俐落，但有嘅係很溫柔纏綿嘅感覺」。該店負責人表示刺身採用深海花鯭，聲稱每天新鮮從珠海運到餐廳。而片中所食的泥鯭刺身約有2.6斤重，售價143元人民幣（約港幣164元）。

網紅去食泥鯭刺身。(影片截圖)

影片隨即引起網民熱議，一眾網民都對生食泥鯭感到震驚，擔憂衛生問題，怕會有寄生蟲，有網民就留言表示：「從前做過劏魚，只有泥鯭是成肚生蟲的」、「泥鯭細菌多，食刺身風險好大」、「最多細菌及寄生蟲就係呢種魚，不吃也罷！無謂冒險」、「身體真強壯，食泥鯭刺身，祝你好運」。