羅天宇因一個原因唔出席《愛回家》聚會　否認避開湯洛雯

今天香港打風，天宇坦言要繼續拍劇，表示希望收工回到家才正式打風會比較好。（梁碧玲攝）

羅天宇今日（24日）出席TVB新劇《再見．枕邊人》的拜神儀式。劇中天宇飾演一名律師，因機緣巧合在印尼認識了失憶7年的黃智雯（Mandy）。看見Mandy身世可憐，因此幫助Mandy回到香港，尋找記憶。然後很快便遇見Mandy老公（馬德鐘飾演），那時候天宇對Mandy已產生感情，所以劇中天宇坦言對馬德鐘是「睇唔順眼」。

今日香港打風，羅天宇坦言要繼續拍劇，表示希望收工回到家才正式打風會比較好。（梁碧玲攝）

羅天宇接受《香港01》訪問時說：「雖然我一路都睇佢唔順眼，但暫時睇劇本仲未有打佢，身形都有差距。不過人生第一次企木箱墊高自己拍戲，啲人都話呢個係自信箱，企完會增加自信，但我唔係囉，企完勁打擊自己。」

羅天宇笑說，因為馬德鐘真的太高，就算墊高了也要抬起頭看著他拍戲，令到自己沒信心，「其實佢氣場真係好勁，又高又型，把聲又Man，真係出盡九牛二虎之力對抗佢。」

近日初代《愛回家》的一眾演員們有相約吃飯，卻沒有羅天宇出席，指他是為了避開馬國明及湯洛雯二人，天宇立即否認：「大家有睇開，我係拍屋企個邊，佢哋本身係Office個邊，所以少出席佢哋聚會，相對冇咁熟。冇尷尬，即係有啲聚會佢哋兩個喺度我都喺度，唔會。」