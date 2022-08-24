陳智燊呻英國物價貴惹負評望網民不要誤解　汲取經驗將來做得更好

陳智燊（Jason）今日（24日）出席英國住宅物業投資項目發布會，而太太宋熙年（Sarah）就擔任大會司儀。兩人接受《香港01》訪問時，Sarah透露早前老公為該樓盤專程飛到曼徹斯特拍攝特輯前，已提醒對方留意當地情況及生活配套，若適合一家人生活的話，都可以考慮投資。提到海外投資心得，兩人笑言不太懂投資，只是會討論在英國或澳洲置業。

陳智燊與宋熙年夫妻檔出席活動。（陳順禎攝）

Jason為新樓盤特別飛往英國曼徹斯特拍攝特輯。（陳順禎攝）

問到可有計劃一家搬到外國生活，Jason指原本今次的曼徹斯特之旅會帶著大仔Damon同行，不過最後因工作關係而打消念頭。不過Jason就讚外國生活地大物博，空氣比較清新，對於孩子成長及慢活都有好處，但自己和老婆都喜歡在城市居住，亦都要視乎工作地點才能作決定。

Sarah透露本周末就會一家四口飛往澳洲探望父母，由於疫情關係細仔Jamie已經兩歲但仍未見過公公婆婆，幸好現時又放寬了隔離措施，便立即把握機會一家人回澳洲：「今次會留6個禮拜，因為一家大細飛都想多啲時間，同埋都會想喺澳洲唔同地方旅遊，因為都已經有幾年冇放過假，我爸爸又啱啱退休，希望畀啲節目佢好好融入退休生活。」而在旁的Jason就搞笑指將兒子交給外父外母照顧，兩夫妻就可以過二人世界。

至於提到Jason日前推出節目，透過衣食住行等多方面解構英國現時環境，讓網民更加了解英國的現況。不過Jason在影片中多次抱怨英國物價高昂，令網民及KOL批評斷章取義，疑似有誤導港人之嫌。對此Jason表示在影片中只是講出了部分事實，有朋友提議應該補上使費較便宜的其他選擇或方案，亦解釋倫敦物價確實是比較貴，但郊區就會便宜很多。

另外，Jason除了拍攝有關倫敦的影片之外，其實都有介紹到蘇格蘭：「如果我唔係推出倫敦片介紹先，反而推出蘇格蘭，可能反應少啲，因為蘇格蘭較為輕鬆。」雖然引起的迴響很大，坦言有因而感到少許唔開心，可能在拍攝方式被人誤解，但自己只想提供不同方面，令大家認識更多不同地方：「當然唔希望大家誤解，英國係一個幾好嘅地方，環境舒服，但倫敦係會貴啲啲。」而Sarah就指兩人一直都在思考如何在拍攝及剪接片段有更好的表達方式，今次都是一個很好的學習經歷，希望將來能夠再做得更好。