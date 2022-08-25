金枝慾孽｜陳秀珠爆當年不忿鄧萃雯靚過自己：嗌交啲戲真係嚟真

被譽為宮鬥劇始祖的TVB劇集《金枝慾孽》集合鄧萃雯、佘詩曼、黎姿、張可頤、林保怡及陳豪等，演員陣容強勁，至今都是不少劇迷心目中的經典。劇集在2004年首播，日前鄧萃雯同陳秀珠趁着開播18周年紀念，在微博開Live大談當年拍劇的趣事，兩人更大爆拍攝期間由劇內鬥到劇外，火藥味甚濃！



被譽為宮鬥劇始祖的TVB劇集《金枝慾孽》至今都是不少劇迷心目中的經典。（海報）

日前鄧萃雯同陳秀珠趁着開播18周年紀念，在微博開Live大談當年拍劇的趣事。（影片截圖）

鄧萃雯在劇中飾演的如妃一度是後宮之中最得寵的妃子，風頭直逼皇后，飾演皇后的陳秀珠亦笑言兩人不但在劇中爭寵，連造型都要一較高下：「其實我哋係鬥㗎，我見點解如妃啲頭飾咁鬼靚嘅？唔得，你今日要紅色，我就要更加大啲嘅色，紫色呀靚啲，金光閃閃，我哋唔只鬥演技呀，我哋鬥埋頭飾，因為我哋鍾意靚呀。」鄧萃雯透露原本自己的頭飾是最靚的，但其後發現皇后有更靚的新頭飾，她更意圖據為己有：「你仲記唔記得有一日我特登走過嚟搶你啲頭飾，跟住你就話『我戴呀，咩唔戴呀？』」不過陳秀珠即刻反擊：「我唔戴都唔會畀你戴呀，知唔知呀！」場面搞笑！

劇中皇后同如妃水火不容。（影片截圖）

重溫兩人大鬥法：

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劇中皇后同如妃水火不容，原來陳秀珠同鄧萃雯在拍攝時都投入了不少真感情：「有時我哋嗌交啲戲真係嚟真㗎，如妃成日都頂撞我啦，我着咩衫佢又着咩衫，你嗰陣時個樣已經好囂張。」陳秀珠更大爆當時不忿鄧萃雯造型靚過自己，連妝容、戲服等都要鬥，更特別為了劇集纖體：「我嗰陣時都真係好靚，所以都值得嘅，雖然係辛苦，但如妃咁靚，樣樣都同我搶，同我爭。」雖然兩人在劇中大鬥法，但私底下就感情好好，而她們的神級演繹更是大獲好評！