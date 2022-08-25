楊千嬅上節目被罰食檸檬　自爆跟丈夫兒子用普通話溝通

內地綜藝節目《陽光姐妹淘》，新一集由嘉賓藝人楊千嬅入住陽光小屋，分享明星光芒背後，遇上的事業及家庭問題，而主持人沈凌亦安排了一連串活動，讓千嬅可以親親大自然，最讓人意想不到，是繼容祖兒在另一個節目《牧野家族》中食豬糧後，千嬅也要玩食檸檬，酸到她狂流眼水，跟節目主張悠閒愜意的慢生活，完全是背道而馳。

楊千嬅上《陽光姐妹淘》，分享家庭生活趣事。（微博圖片）

節目中楊千嬅來到陽光小屋，跟主持人沈凌有不少互動交流，而千嬅還會分享自己的家庭趣事，原來千嬅雖然在內地發展，但普通話反而不及丈夫丁子高及兒子Torres，現在她們一家人溝通也是用普通話。之後沈凌又跟千嬅玩遊戲，要憑口型估到對方的說話，最後當然是千嬅落敗，要接受吃檸檬的懲罰，只見千嬅酸到面容扭曲，跟著狂流眼水，被虐後千嬅還要說「吃檸檬可以身體健康」，節目成功醜化藝人。

楊千嬅上節目玩遊戲，輸了要受到懲罰。（微博圖片）

其後千嬅要跟沈凌到池塘泛舟，還要採摘蓮蓬，本來是一件非常愜意的活動，但心廣體胖的千嬅，在划船時卻甚為吃力，寸步難移，節目更拍到千嬅在鏡頭下真實黑面的過程，收視率肯定可以大大提升，藝人要北上賺人民幣，其實有苦自己知。

+ 11

同場加映：容祖兒《牧野家族》食豬糧