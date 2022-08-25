陳凱琳身兼藝人及創業家都未夠　踩入藝術界創作AI畫作

藝人陳凱琳 (Grace Chan) 夥拍新媒體藝術家朱力行 (Henry Chu)，參與本地銀行界首個 AI 藝術創作，繪製出3幅獨特AI畫作，展現出人與AI 相結合下，對理想未來的創新構想。

身兼藝人及創業家的陳凱琳，以對藝術和營商經驗，及以一名母親對未來想像為藍本，首先將自己對三大主題「數碼智慧」、「綠色生活」、「跨境機遇」的理解及闡釋化成文字，引導 AI 程式創作初稿，再透過新媒體藝術家朱力行之手，將半成品加以潤飾及昇華，形象化地展現對理想未來的創新構想。

Henry以Quadtree (四元樹) 的數據處理法整理當中數據，再結合關鍵字，帶出萬物自身的不斷演變，多元及無盡的理念，喻意結合科技進步及人類專業的引領，為未來實踐更多可能。

陳凱琳對 3 幅畫作的創作過程嘖嘖稱奇，並表示：「今次非常榮幸，認識了新媒體藝術家朱力行，一同投入這個Bank for Future AI藝術創作項目，我很興奮三幅作品都帶有強烈futuristic 及充滿無限可能的感覺，呈現我心目中未來科技昇華的情境。其中綠色理財作品最令我驚喜，呈現出我心目中的未來環境。今次合作更令我開始更有興趣認識更多人工智能的應用，相信AI的未來發展無可限量。」

陳凱琳通過以數碼投資為題的畫作盼望未來。

新媒體藝術家朱力行亦對今次合作十分滿意，他指：「感謝中銀香港大力推廣 AI 藝術創作，讓大眾踏足這片新領域。在創作過程中，Grace及『未來銀行』的理念亦具給予我不少靈感，令今次的作品更顯深度。藝術本身沒有標準，加入不同人物及想法，可衝擊出不同新穎創作，每一個作品都是一個新驚喜。」他希望借助今次活動可向大眾推廣 AI 與日常生活的配合已經愈趨成熟，同時令生活更方便。

「橋」代表著連繫各地的意思，陳凱琳在作品加入「橋」的元素，表達與外地連繫，展示跨境投資的重大優勢。

朱力行續稱：「今次作品初稿以 AI 創作初稿，我再加以調整。另外起用 Quadtree (四元樹數據處理法)，結合關鍵字，組成邊框。邊框面積佔原圖 14% ，看似毫不起眼的細節，卻是驅動強大 AI 的 DNA鑰匙。好比未來，由人類決策驅動 AI 處理9 成工作。 」