ONE PIECE FILM RED｜入場送AK、Marf特典　鐵粉怒斥唔尊重作品

人氣漫畫《ONE PIECE》（海賊王）自連載起紅足二十五年，人氣高企，在漫畫雜誌《週刊少年Jump》中長期佔據人氣榜的第一名。《ONE PIECE》多年來製作了動畫以及劇場版。而在香港的海賊迷們將期待最新一集劇場版《ONE PIECE FILM RED》已經在香港上映。MIRROR成員AK（Anson Kong，江𤒹生）和COLLAR成員Marf（邱彥筒）攜手合作，為電影的粵語版配音，當中片商把二人照片製作成為明信片，以入場特典的方式贈送給觀眾，但此做法引起了不少海賊王粉絲不滿！

最新一集劇場版《ONE PIECE FILM RED》已經在香港上映。（YouTube）

入場特典為AK與Marf的明信片。（Facebook/@Neofilms 新映影片）

前日（23/8）有網民在討論區發帖表示，自己非常期待《海賊王》的劇場版上映，加上見到比香港早上映的台灣及日本，所附送的入場特典非常吸引，令他引頸以待。不過，當他知道香港的入場特典為AK與Marf的明信片後大感失望，更寫長文怒斥指片商不尊重《海賊王》這部作品，回顧香港過往的粵語版配音動畫，都不會出現這個情況，因此網民認為片商有心賺歌迷錢而忽略動畫迷，更引用《哈爾移動城堡》作例子：「當年夠搵木村拓哉配哈爾啦，又唔見電影代理商去印佢嘅postcard做特典嚟刷票房」，而其他網民亦心有同感，並表示：「妹仔大過主人婆。」

網民鬧片商食相難睇。（網上截圖）

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