MIRROR演唱會｜鏡粉再發公開信質問　狠批：粗疏輕率實在令人心寒

MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生接近一個月，調查事故工作小組，8月24日公佈初步調查結果，指發現斷裂的鋼索可承受力較市面同類鋼索少20%，而涉事LED屏幕實際重量亦較申報重量「有好大差距」，加上鋼索所懸掛的屏幕重量又較申報的重，最終出現短周期金屬疲勞而斷裂，並預計下月才完成調查。

MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生接近一個月。（MIRROR IG圖片）

鏡粉在網上再次發公開信，對康文署、政府調查小組、MakerVille及各涉事工程公司提出七項質問：「得悉這兩次的報告內容，再回想起涉事工程公司當日在事故發生後，紛紛聲稱自己不涉及LED屏幕工程，實在令人哭笑不得：難道那些屏幕、鋼索、螺絲，全都是自行安裝、自行運作、自我毀滅﹖」

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幾位有份在MIRROR演唱會表演的舞蹈員都先後發聲，鏡粉寫道：「隨著報告內容公布得愈多，我們愈感困惑與憤怒：一個萬眾期待，佈置華麗的演唱會，其舞台工程竟然如此粗疏、輕率、馬虎，妄顧表演者的人身安全，如今想來，實在令人心寒。我們希望大家一起監察涉事工程公司、主辦方Makerville，以及政府調查小組的動態，別讓事件不了了之。」

鏡粉再次發公開信追問責任誰屬。 （IG：@safe_show_for_mirror_and_all）

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