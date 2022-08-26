呢鋪開乜︰開壇｜蘇民峰講擦鞋仔要識睇相：人中長唔能夠亂讚

蘇民峰同4位後生仔女倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、杜穎珊（Sandy）同陳國麟（Doniven）一齊主持《呢鋪開乜︰開壇》，解答風水命理疑難。蘇民峰更分享擦鞋仔原來有樣睇。今集主題討論「職場面相」，蘇民峰工作經驗豐富，16歲在工廠車錶殼，1980年學剪頭髮，月薪只有400蚊，當時一個飯盒要4.5元。師傅話假如當日收不到貼士，就冇錢買飯盒。講到點睇老闆是否疏爽，師傅話︰「太陽穴鼓起、鼻孔細，係孤寒相，如果鼻頭下垂，仲特別孤寒一毛不拔相。」相反就是疏財老闆。

蘇民峰講到年輕時做過不少職業。

在職場做擦鞋仔亦不易，要識睇眉頭眼額，更要識睇相，師傅話︰「人中（鼻同嘴之間）長唔能夠亂讚，會反轉頭懷疑你點解要讚佢。男仔人中一般較長、女仔人中較短。人中短不妨讚多幾句。」跟住講到鼻位，原來鼻樑高長直代表公正，鼻大代表自尊心強，蘇師傅又話印堂（額頭）闊或者眉與眉之間闊，不會計較別人過失，他開名大讚Sandy話︰「Sandy眉頭闊大快活。」

Sandy被師傅讚不看重得失，過得快活。

一班後生仔借機會讚蘇師傅，陳若思話︰「因為你轉數太快，搞到我哋轉數有啲慢，你係唔應該咁快。」Doniven話師傅太搶風頭，令觀眾不知道自己識講八字。Carmen更大膽，居然要求蘇民峰到香閨拜訪︰「你要檢討下，喺節目猛咁答觀眾問題，咁我哋啲問題呢，想帶你返我屋企，睇我屋企啲風水。」