晚吹︱美術指導爆張敬軒好錫幕後　請人即場製作美食唔使捱頹飯

由余迪偉和徐㴓喬（Asha）主持的ViuTV節目《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》昨晚（26/8）一集主題為「美術指導」，邀請到四位從事這個行業的嘉賓分享趣事及辛酸史，當中入行已經25年的「烏蠅」就分享現時香港美術指導的行情，若果電影預算不足，有機會要一個人硬頂三個人的工作量，而預算大的情況下，有機會要搭建一條街道出來，此時就需要更多的員工。「烏蠅」又透露在港產片中，美術部有80個人已經是很大規模。雖然「烏蠅」沒有到內地工作過，不過有家人曾經到當地擔任美術指導，因此知道原來內地美術團隊一直會保持在300人左右，比香港大陣仗得多。

一眾美術指導上《晚吹》分享行業的趣事及辛酸史。（節目截圖）

節目又提到，美術指導的工作內容包括尋找服裝、製作道具、搭建布景等，因此需要一定資金去購買相應物品，但嘉賓卻大爆很多時候拍攝預算都會不足，其中「K」就分享拍攝MV的預算內幕，他表示：「每次拍MV通常係買齊所有嘢之後，剩番嘅錢（預算）就係我啲糧。」 當中「烏蠅」就大爆在預算不足的情況下，曾經出賣自己的女兒：「因為租用個BB要4000蚊，嗰條片係我自己拍，就唯有推佢出嚟，慳番4000蚊。」

「K」稱讚張敬軒出手闊綽。（節目截圖）

而談到與不同導演、演員、監製合作時，有否遇到好或不好的經歷時，「K」便指一定要讚一讚張敬軒：「當時啱啱結束第一波疫情，然後要重新拍攝MV，佢想我哋開心啲，下午茶個陣佢預定咗筲箕灣一間好出名嘅雞蛋仔店，請佢哋到片場即場為我哋製作！仲有當日嘅午餐同晚餐佢都預定咗嘢食，好似自助餐咁，有一排要揭蓋嘅食物盤，裏面有鮑魚同蝦球。」余迪偉聞言表示：「張敬軒，其實會有人批評你咩？」而「烏蠅」亦表示音音姐（邵音音）非常好，雖然二人並不熟絡，但是當音音姐知道「烏蠅」要做手術時，亦有主動問候同探望。除此之外，鮑起靜、任達華、林家棟亦有獲嘉賓激讚，指他們都是很照顧後輩的人，不會因為你的崗位而無視你。

鮑起靜、任達華、林家棟都是很照顧後輩的人，不會因為你的崗位而無視你。（節目截圖）

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