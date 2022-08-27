朱千雪入行十年回顧初入TVB時辛酸　「可以工作40小時不睡覺」

現年34歲的朱千雪（Tracy）於2012年奪得香港小姐競選季軍而入行，是不少網民心中的女神，距今入行已有十年，現時Tracy全心投入律師工作從而淡出幕前，雖然在節目上的亮相機會減少，但是網民仍然可以透過社交媒體留意她的近況。昨日（26/8）Tracy就在Instagram發長文，分享自己過去十年的心路歷程。

Tracy成為了2021年網民最喜愛Top10。（IG/@tracytschu）

長文中，她先是感歎自己的人生，因十年前踏上港姐舞台而一夜改變，而入行後的經歷令她獲益匪淺：「這段時間花了4年拍劇，讓我學懂什麼叫專業，怎樣可以工作40小時不睡覺。另外花了4年半工讀，讓我學懂怎樣分配時間。之後花了1年實習，讓我從新記起當新人的日子。近兩年更學懂怎樣兼顧兩種事業而不忽略家庭。」

Tracy寫長文回顧自己入行十年的感受。（IG/@tracytschu）

Tracy坦言雖然在過去的十年間流過不少淚水，但是日子過得非常充實，令她沒有想到自己的生活可以如此精彩，更慶幸結識一班好朋友：「感恩遇上對我不離不棄的好朋友和伯樂。過往是因為有幸走上不同的路，才讓我能肯定自己現在做的每個決定。不知道10年後會變得怎樣，但必定是過往這些經驗成就出來的。」

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