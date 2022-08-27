MIRROR演唱會︱阿Mo父李盛林牧師第五度發代禱信：病況比預期進步

MIRROR紅館演唱會上月28日發生墮屏慘劇，被砸中的COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）男友、舞者李啟言（阿Mo）至今仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。今日（27/8），阿Mo父親李盛林牧師第五度發代禱信，希望教友可以繼續為阿Mo祈禱，而家庭發展基金總幹事羅乃萱亦有轉發文章。

全文：

請大家繼續守望

*李盛林牧師 // 啟言（MO）代禱信 5 （20220828）*

*請為我們向神感恩：*



1. 從事發到今天剛好是一個月了，回想當時的情況到現在，雖有很多生活各方面的適應和調整，但都是經歷了另類的學習和祝福。

2. 在上一封代禱信提及為啟言晚上有安寧的睡眠，現在他稍有改善而感謝神，多謝大家持續的記念。

3. 為護理愛心的配合照顧感恩。

4. 據專家醫療團隊的診治，啟言（MO）比預期進步。



*請為我們代求：*

1. 祈願神藉各方的醫療專家和護理繼續幫助啟言（MO）的運動神經和感知神經，最新的醫療方案能幫助有所進展。

2. 祈願啟言（MO）能靠主耶穌專注努力並安心配合治療和休息。在過去艱辛的一個月中，能在心態上調整，面對滿有盼望的明天。

3. 為香港政府所成立的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。



羅乃萱再度轉發李盛林牧師代禱信。（Facebook/@羅乃萱Shirley Loo）

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