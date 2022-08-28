許廷鏗為撞衫風波代造型師向C AllStar道歉：我絕對有責任

許廷鏗（Alfred）早前擔任林家謙紅館演唱會嘉賓時，因與前兩場的表演嘉賓C AllStar成員King撞衫而成為網民焦點，更一度被形容為「史詩級撞衫」，然而Alfred的造型師Ray卻串爆回應指完全對C AllStar沒興趣，又稱「牙鏗着得好睇好多」而惹起網民公憤。Alfred今日（28日）凌晨發文，稱自己絕對有責任代造型師向C AllStar道歉：「對不起。」



許廷鏗為「史詩級撞衫」代造型師道歉。（Instagram：@hui_alfred）

許廷鏗造型師太串遭圍插 不滿被笑揀衫撞King：冇聽C AllStar歌

Ray昨日在社交網站發文回應撞衫事件時稱「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C AllStars（C AllStar）完全冇興趣，冇聽佢哋嘅歌，更加唔會留意佢哋，亦都完全唔知佢哋係嘉賓，我依然覺得牙鏗着得好睇好多」，態度過份輕佻遭網民話柄，Alfred即開腔回應指自己絕對有責任：「對於造型師的言論，他就是我團隊一員，所以我絕對有責任代團隊對King及@c_allstar帶來任何冒犯或不便，好好的講一聲『對不起』。」

許廷鏗是林家謙紅館騷第四場嘉賓，他與第二場嘉賓C AllStar成員King撞衫。（YouTube/@The Show Must Go On）

C AllStar是林家謙紅館騷第二場嘉賓，成員King（右一）當時穿上一件粉藍色長袖大樓。（YouTube/@The Show Must Go On）

許廷鏗向C AllStar道歉。（Instagram：@hui_alfred）

Alfred坦言對他來說撞衫並不是一件大不了的事情，但卻很在意造型師未夠留意廣東歌的事實「造型師未夠留意廣東歌，我已經嚴正地吩咐了他必須好好留意香港歌手。」他又感恩表示有廣東歌才又自己，因此自己必須向他介紹更多在香港用心做音樂的歌手，令香港樂壇繼續精彩下去。

許廷鏗坦言會向造型師介紹更多在香港用心做音樂的歌手。（Instagram：@hui_alfred）

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