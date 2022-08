許廷鏗為撞衫風波代造型師向C AllStar道歉：我絕對有責任

許廷鏗(Alfred)早前擔任林家謙紅館演唱會嘉賓時,因與前兩場的表演嘉賓C AllStar成員King撞衫而成為網民焦點,更一度被形容為「史詩級撞衫」,然而Alfred的造型師Ray卻串爆回應指完全對C AllStar沒興趣,又稱「牙鏗着得好睇好多」而惹起網民公憤。Alfred今日(28日)凌晨發文,稱自己絕對有責任代造型師向C AllStar道歉:「對不起。」



許廷鏗造型師太串遭圍插 不滿被笑揀衫撞King:冇聽C AllStar歌

Ray昨日在社交網站發文回應撞衫事件時稱「我製造咗一個史詩級錯誤,Sorry,因為我對C AllStars(C AllStar)完全冇興趣,冇聽佢哋嘅歌,更加唔會留意佢哋,亦都完全唔知佢哋係嘉賓,我依然覺得牙鏗着得好睇好多」,態度過份輕佻遭網民話柄,Alfred即開腔回應指自己絕對有責任:「對於造型師的言論,他就是我團隊一員,所以我絕對有責任代團隊對King及@c_allstar帶來任何冒犯或不便,好好的講一聲『對不起』。」

許廷鏗是林家謙紅館騷第四場嘉賓,他與第二場嘉賓C AllStar成員King撞衫。(YouTube/@The Show Must Go On)

C AllStar是林家謙紅館騷第二場嘉賓,成員King(右一)當時穿上一件粉藍色長袖大樓。(YouTube/@The Show Must Go On)