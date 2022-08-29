馮允謙帶折骨Ben同Cloud出活動　欠下不少歌債要下年才回鄉有望

歌手馮允謙（JayFung）、趙祥誠（折骨Ben）及雲浩影（Cloud）昨日（28日）一同出席沙田一個商場的活動，身為大師兄的JayFung帶領二人首次同台現場合唱《我真的受傷了》，唱功一致獲得好評。

身為大師兄的JayFung帶領二人首次同台現場合唱《我真的受傷了》 (胡凱欣 攝)

活動後三人接受訪問，JayFung笑言不太喜歡人稱他為「大師兄」，因為會格外顯老，更即埸為Ben及Cloud給意見：「Cloud其實把聲好穩定，同埋好好聽。而Ben跳舞好厲害。」JayFung更叫Ben不用緊張，因為Ben是首次出席商場活動，難免會緊張起來。欠下不少歌債的JayFung，本身打算今年回加拿大看看家人，現在卻沒有空回去：「呢一年都未必會返去架啦，應該出年啦！」JayFung笑說公司幫他安排了很多工作，但自己仍然很開心。

JayFung笑言不太喜歡人稱他為「大師兄」 (胡凱欣 攝)

首次出席活動的Ben，今日更加緊張，因為媽媽及姐姐也來到現場但事先沒有通知他，Ben笑著說：「佢話佢去剪頭髮，點知就嚟咗呢度睇。」而見到媽媽到場的Ben立即話：「個人定咗好多！」

首次出席活動的Ben今日更加緊張 (胡凱欣 攝)

Ben的媽媽及姐姐也來到現場支持他 (胡凱欣 攝)

至於Cloud被問到會否與JayFung有合作，Cloud立即向JayFung請求歌曲，指自己十分喜歡「R & B」的曲風，而JayFung亦指有機會可為Cloud寫歌。