古巨基憶姜濤首次見面　大讚：年紀輕輕這麼有想法用心地做音樂

由彭秀慧執導，MIRROR成員姜濤、柳應廷（阿Jer）以及毛舜筠主演的電影《阿媽有咗第二個》上映第3周票房已衝破2500萬，彭秀慧在社交網分享找古巨基擔任特別嘉賓的背景，更爆料姜濤知基仔客串反應超大。

基仔與姜濤合唱的《愛回家》 (youtube截圖)

電影中古巨基與姜濤合唱《愛回家》，原來因為製作劇本時Kearen認真地重聽一遍古巨基所有歌曲，發現《愛回家》和劇情吻合：「籌備拍攝之際，基仔還在「養尊處優」享受當爸爸生活，而且他也好像很久沒有拍戲了。所以當我知道他一口應承，真的非常驚喜......多謝基仔爽快地搭通天地線讓我可以把這首歌放進電影，也把編曲的自由度交在我手上。」更爆料姜濤知基仔客串反應超大：「我鍾意佢呀！我有睇佢啲電視劇㗎！我好鍾意《情深深雨濛濛》㗎！睇到識背！」

彭秀慧分享邀請古巨基合與姜濤合唱經歷。（彭秀慧FB）

基仔亦在社交網分享首次見到姜濤時感受：「去年8月，姜仔沒有化妝整頭，hoodie波鞋，很可愛的一個簡樸男孩。互相打過招呼，坐在Studio客廳等Engineer準備set up，冇諗過我哋第一個嘅話題係由佢咁樣打開～「我同媽媽睇咗三十幾次你嘅《情深深雨濛濛》！」「如果俾你而家揀，你會揀依萍定如萍？」我睇住佢邊講邊帶好奇嘅笑容，我肯定呢個會同媽媽一齊睇劇嘅男仔，一定可以唱出呢首《愛回家》𥚃面對家人嘅愛。錄音過程非常順利，姜仔是個領悟很快的歌手，給他提議的表情細節他很快便能拿捏，甚至即學即唱的和音部分都handle得好。」

彭秀慧貼出與姜濤及古巨基合照。（IG：@kearenpang）

除了粉絲見偶像式對話，基仔更大讚姜濤是個有心音樂人：「還有一件事讓我非常深刻。錄音完成後，傾開做音樂嘅嘢，我讚佢每次做歌都有很好嘅概念，佢謙虛地多謝之後，同我分享咗佢當時構思新一首歌嘅千字文，我估應該係佢用來跟填詞人和MV導演表述概念嘅一段文字。後來歌曲面世，我知道那是《鏡中鏡》。我作為一個多年在做「概念大碟」嘅歌手，我都未試過給各合作單位寫過咁多字嘅概念陳述，看見年紀輕輕的他這麼有想法這麼用心地做音樂，我就知道佢現在嘅成績係花咗好多努力和心血而換來。」