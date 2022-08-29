27歲韓星劉珠恩出道四年自殺亡　遺書稱生活太難：沒生存下去希望

韓國女星劉珠恩2018年以演員出道，曾演出《朝鮮生存記》及《Big Forest》兩部劇集，劉珠恩今日（29日）驚傳離世消息，終年27歲，消息一出震驚了粉絲。據韓媒報導，劉珠恩胞兄在社交平台證實劉珠恩離世消息：「珠恩離開了這裡，去了一個舒適的地方」，胞兄公開遺書內容，並寫道：「這是珠恩最後的請求」。

劉珠恩今日離世終年27歲 (ig@yoojueunn)

劉珠恩的遺書中提及到：「對不起爸爸、媽媽、哥哥還有奶奶，但我沒有生存下去的希望」，也有提到感謝家人和朋友，還有大家對自己的愛護。劉珠恩亦有講到自己真的很喜歡演戲，強調演戲是自己的一切，也是自己的一部分，但那種生活真的太困難了，所以對生存失去希望，懷疑因為星途不順利而走上絕路。劉珠恩家人公開葬禮於後日（31日）舉行，讓粉絲送劉珠恩最後一程。

劉珠恩的遺書內容 (IG@yoojueunn)

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