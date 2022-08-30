章小蕙獲老闆預支一年資金開時裝店　堅決拒收 :我知自己在做什麼

59歲嘅章小蕙近年喺內地開設網店，又定時在公眾號分享護膚及扮靚心得，成效不錯。近日佢為品牌接受訪問，被問到係咪只買貴嘢時，佢就咁話:「價格從來不是我任何一個標準，我也有很多便宜的東西，對我來說是很珍惜的。我爸爸在ICU 88天，ICU是沒有地方給你躺，當時我就是有那個按摩棒，每一天我就在這樣子按摩。每個護士都問這個是什麼，試完之後，大家都覺得很神奇，我之後買了幾個放到她們休息的地方。你說這個是貴嗎?我花得起29塊9美金，我不覺得她貴，可是它陪伴了我幾乎是過了很重要的時間，所以你看貴跟便宜根本沒有關係。」

章小蕙當年成功在香港帶起Pashmina披肩熱潮，唔少女士都有一條傍身。(視覺中國）

章小蕙又提到當年為咗開時裝店，曾經向當時嘅老闆預支一年嘅稿費，對方直接表示：「我給你這筆錢，你存起來。」但章小蕙拒收，並表示清楚知道自己做緊咩。章小蕙與鍾鎮濤離婚後，喺負債情況下在皇后大道開設Teresa Boutique，直到02年因「沙士」而結業，有指她短短兩年的營利接近6千萬。雖然喺香港負面新聞一籮籮，但章小蕙喺內地似乎十分吃香，就好似呢日佢喺訪問中順口一提嘅按摩棒，唔少網民都留言表示想知係咩牌子，亦有網民被佢在訪問中嘅金句「愛美就可以變美，愛美就是一個最好的保養品」所吸引，並大讚佢三觀端正。