39歲日模松岡李那驚艷現身　同期出道日模洗盡鉛華變5子女慈母

J2節目《鋪鋪Poker》由Eric Kwok同方力申主持，日前播出最新一集後，唔少網民都大讚「呢集咁正嘅」，事關該集嘅女嘉賓身穿黑色背心，每次只要佢靠近檯面時，姣好身材即時呼之欲出。其實呢位女嘉賓正正就係留港發展多年嘅39歲日藉模特兒松岡李那，擁有「蜜桃胸」美譽嘅佢向來不會吝惜SHOW身材，密密更新IＧ派軍糧，總算令工作量唔算多嘅佢仍然能夠保持一定知名度，有指近年她在日本投資開餐廳做老闆娘，榮升生意人。

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其實在2000年代曾有多位日藉女模進軍香港市場，除了村崗外，比較出名的還有木村乃和椋名凜等日本模特兒，一度成為當年的宅男女神。其中木村乃最聞名是曾出自傳，暗指曾與曹格、側田有份與她玩多人運動，側田事後力斥對方可悲同無恥，而曹格就透過經理人回應說：「對於這些不真實的報道不回應，不想被人利用炒作宣傳。」

木村乃以身材好見稱。（視覺中國）

另一位就是當年以「超級地獄廚神」成名的椋名凜，2009年出道的她，最經典必定是她在美女廚房節目中炮製的臭豆辣椒蝦及喇沙米粉，令鄭中基及梁漢文食到嘔。即使事隔多年，鄭中基曾公開向椋名凜道歉：「諗住搵佢道歉，當時嘅批評太過苟刻，點知佢已經走咗，喊住咁走咗，原來嗰日係佢生日，所以好對唔住，隔咗咁多年先同你講，對唔住！」

雖然當年椋名凜廚藝嚇死人，但她於2010年與職業車手高村直樹結婚後，育有5位小朋友，洗盡鉛華的椋名凜經常帶仔女四團玩，而為了令孩子有均衡飲食，她努力進修廚藝，更不時親手炮製便當給他們，相當有心思。

椋名凜變得好賢淑。（IG@rin_takamura）

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