好聲好戲2︱蘇韻姿贏兩局拋離對手　汪明荃潘嘉德黃鳳英讚唔停口

無綫（TVB）聲演真人騷《好聲好戲》，逢周一至三晚10點半翡翠台播出。第二季由阮兆祥及馮盈盈擔任主持，首周出賽藝人分別為自封「乖女學霸」的蘇韻姿（Andrea）、「實力蛇迷」戴耀明（明仔）、「語言奇才」姜麗文（Lesley）及「過氣校草」袁偉豪，主席評判有汪明荃、金牌監製潘嘉德及曾聲演無數經典角色包括動畫《龍珠》孫悟空及《魔神英雄傳》神龍號的資深配音界前輩林國雄。其他評判團成員有配音員張頌欣、李凱傑、曹啟謙、陸惠玲、龍天生、黃鳳英、宋宛穎及楊潮凱，宋及楊更兼任首輪打氣團藝人。

無綫（TVB）聲演真人騷《好聲好戲》第二季由阮兆祥及馮盈盈擔任主持。

第一集開首已由汪明荃以主席評判身份，向已故及在職配音員致以最真摯敬意：

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比賽正式開始前，四位參賽者先嚟「我配你估」熱身競技，年青時跟過龍天生學配音的明仔，憑聲演《賭城群英會》叻哥送別亡妻一幕先聲奪人，獲林國雄大讚「情緒非常之好」。而分別聲演《星空下的仁醫》糖尿病男孩及《射鵰英雄傳》俏黃蓉的Andrea及Lesley，配音時七情上面，同樣獲得不俗評價。談到參賽優勢，Andrea自命最強武器是「勤力」，Lesley則大曬英語、廣東話、普通話、日語及菲律賓話，其中菲律賓話更說得相當鬼馬，成功贏了頭威。Lesley更感性自爆參賽是為了承傳嫲嫲走過的路：「我嫲嫲三十年代係配音演員。」

Andrea喺熱身作品度已經用晒力。

不過鳳英姐覺得佢有啲𦧲脷。

明仔熱身片段有當年好pure好true嘅阿佘。

當進入正式配音競技回合，明仔及Lesley卻未能承接出場時優勢，反而Andrea先後在第一及第二回合跑出，首個回合更獲得11盞綠燈滿分。Andrea第一回合聲演《宮心計》的狠毒失控姚金鈴，充滿感情不在話下，更每個表情均與楊茜堯「神同步」，獲潘嘉德大讚「近乎完美」：「情緒控制得好好，又要聲又要準」，阿姐：「聽講佢中文水平得幼稚園程度，但我覺得佢捉口型好啱」；就連出名要求高的黃鳳英亦大讚：「一個字，好！入晒戲，進步咗好多，你啲關目完全食得到楊茜堯。」在第二回合與Lesley一起接受「冧豬哨牙妹」聲演挑戰的Andrea，面對對手Lesley配到扭身兼扭勢，依然技術式壓倒對手，並繼續獲得高度評價，阿姐：「佢聽出嚟好似哨牙。」

原來Lesley嫲嫲都係做配音員。

至於出名感情豐富的姜麗文，雖然綜合兩個回合成績暫只排第三，但其實頭兩集表現均相當亮眼；尤其聲演《銀樓金粉》和爸爸秦沛隔空鬧交一幕，配合角色激動地駁完一輪嘴兼高聲尖叫後，Lesley即激動得雙眼通紅謂：「人生未試過咁緊張，叫我喺一百萬人面前唱歌都冇咁緊張，我唔知點解對手震晒。」而明仔雖然出場時一鳴驚人，可惜正式比賽時連環失利，並與袁偉豪一樣犯了「選角」及「甩嘴」兩大錯誤。另在第一回合聲演《大時代》丁蟹角色的袁偉豪，雖然配音初段表現不俗，可惜中後段卻「大甩嘴」，因而獲得3綠燈8紅燈最低分數，幸好最終靠第二回合的「食飯傾偈」配音挑戰扳回一城，暫居第二。今晚播出的第三集，四位接受完龍天生及黃鳳英特訓後，將分別出戰第三回合的「拍檔聲演」，聲演《王老虎搶親》蘇玉華、《西關大少》張智霖、《龍兄鼠弟》陳法蓉及《創世紀》陳錦鴻；據知為了急起直追，明仔與Lesley更準備了「超驚喜」造型亮相搶分。

袁偉豪衰甩嘴。

向來打正旗號向業界配音員致敬的《好聲》，今輯第一集開首已由汪明荃以主席評判身份，向已故及在職配音員致以最真摯敬意。除了感激前輩多年來的付出，亦著力讓新生代配音員有更多機會展示實力。在第二回合的「配音技巧」挑戰中，曾為動畫《進擊的巨人》「米卡莎．阿卡曼」配音的張頌欣、及劇集《機智女法醫》「安郡王」配音的李凱傑便獲安排親身示範，張頌欣更清晰說出了如何配哨牙妹配得神似：「Hold住個嘴型，條脷唔好郁。」