說出你的願望︱池昌旭夢想騎電單車環遊世界　秀英恨轉型動作女星

池昌旭、崔秀英和成東鎰主演的Viu Original原創催淚韓劇《說出你的願望》自播出後，催淚又療癒的劇情引人追看；男女主角池昌旭和秀英最近接受了「黃Viu煲劇平台」越洋專訪，除了分享拍攝《說出你的願望》的點滴，秀英還表示希望將來可以挑戰演出動作片，相信Sone（少女時代粉絲名稱）必定超期待！

有留意韓劇的觀眾不難知道池昌旭近年的作品種類由動作到浪漫喜劇都有，今次在劇中飾演的「尹僑萊」感情豐富，他坦言過往從未展現過這一面，「做了很多精神上的準備讓自己理解尹僑萊的感受，加上爲了更好地傳達，和導演進行了很多商議。」劇中的資深演員成東鎰對他有相當大的幫助，「前輩十分照顧我，有時互相開玩笑。在拍攝過程中，關係既像拍檔又像是朋友。」

池昌旭提到資深演員成東鎰十分照顧他，在片場會互開玩笑。

池昌旭不經不覺出道將近17年，他直言對演戲的想法跟以往有很大的變化，「年輕時演技領域的競爭非常激烈，因此我不能懶散。相反現在自己感覺更安心，可以從多角度思考角色，和導演、拍檔一起討論拍攝。」至於接下來的計劃，池昌旭希望可以嘗試騎電單車環遊世界，感受一下自由自在。

池昌旭出道近17年，對演戲的想法有變。

至於最近慶祝少女時代出道15周年的秀英，近年轉戰戲劇圈有亮眼的表現。在《說出你的願望》中，秀英首次飾演護士，她不諱言拍攝前下了不少苦功，觀摩了不少紀錄片，「臨終關懷病房相關紀錄片比想像中多，跟普通醫學紀錄片不同，場景不是爲了救活而去的醫院，而是為了度過人生最後階段的醫院。」

秀英透露在拍攝前觀摩了不少有關臨終的醫學紀錄片。

秀英表示「徐妍珠」一角難度甚高，苦惱應以怎樣的情緒面對，「因爲是關於死亡的故事，這題材可能很沉重，但劇集本身就是溫暖、講述希望，結果和前輩們都是開心地拍攝。」講到最深刻的場面，秀英認為是音樂劇的一幕：「因爲那一場是滿足願望、實現夢想的場口，有很多演員一同出演，印象難忘。」今次劇中有不少動作戲，秀英笑言為此操Fit不少，如今正好保持狀態，讓日後可挑戰更多的動作演出。

秀英認為最深刻的場面就是音樂劇的一幕。