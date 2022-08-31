劉畊宏遭直播帶貨一哥指控曾賣假燕窩　急道歉︰選品不夠嚴謹

近年內地興起直播平台，不少人做帶貨直播主真正可以「秒秒鐘幾百萬上落」。中國直播主辛巴因為賣假燕窩事件，最後「1賠3」賠償2.7萬名消費者近2400萬元人民幣，他在8月30日爆料指，近日因示範健身操爆紅的台灣藝人劉畊宏，亦曾賣同款假貨，直衝微博熱搜榜首達近6億閱讀量。

劉畊宏因教授毽子操爆紅（小紅書@劉畊宏）

大陸「直播帶貨一哥」網紅辛巴，在直播平台提起2020年賣假燕窩爭議事件，更提到其實當時還有許多直播主替這個品牌的燕窩推廣，甚至還點名劉畊宏：「當初貴平台的諸多網紅以及明星（包括貴平台當紅的劉畊宏）賣了同款燕窩。」

劉畊宏昨晚仍然開健身直播，並未正面回應辛巴爆料，表示自己爆紅後收到了許多工作邀約，其實可以上節目賺錢，但仍希望與網友們一起鍛練，說著說著還忍不住在鏡頭前掉淚。相隔一日劉畊宏8月31日轉發「天賦星球」的致歉文，並寫道：「辛苦同事們，夜裡找到了二年前合作的MCN公司，麻煩他們找出之前的數據和證明，也讓大家知道當時處理的態度和方式。 對於我先前合作的公司選品不夠嚴謹，導致信任我的消費者受到損害，我感到非常抱歉，也因過去的經歷，現在的團隊更加嚴謹把關。」