葉璇演出話劇被道具刀刺傷面部　需縫針險毀容：窟窿冒着血演完

近年將工作重心轉往內地的葉璇，近日忙着演出話劇《紅高粱家族》，但昨日（31/8）她突然在微博發文透露演出時被道具刀刺傷面部，血流不止，但她仍堅持完成演出：「臉上被道具刺刀戳了個洞，當時昨晚的戲剛演到一半，窟窿冒着血演完的過程居然也沒有覺得很疼。」直至表演結束，葉璇才到醫院急診室就醫，醫生表示傷口有2cm深，必須要手術縫針：「他很細心，給我縫了三層皮膚。」



葉璇近日忙着演出話劇《紅高粱家族》。（微博圖片）

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不過醫生就表示會不會留疤要睇運氣，並叮囑葉璇別說話：「他說五天后拆線、兩周內傷口劇烈運動會導致皮下組織重新分離、三個月內牽扯傷口對引起疤痕來說都是致命性的傷害。」葉璇表示由於傷口太過血腥，所以決定不公開，但就曬出一張道具刀的照片，相中所見長刀刀尖上似乎還沾有血跡，可想而知當時葉璇受傷的畫面觸目驚心。

長刀刀尖上似乎還沾有血跡。（微博@葉璇）

早在7月底排練時，葉璇就曾曬出一張雙膝瘀傷的照片，可見她為了這次的演出付出了不少。（微博@葉璇）

在劇中飾演九兒一角的葉璇，今次是首度參演話劇，早在7月底排練時，她就曾曬出一張雙膝瘀傷的照片，可見她為了這次的演出付出了不少。而在台上演出時，葉璇亦七情上面，她上載了一段演出的短片，並坦言自己非常入戲：「下面那個視頻大致能反映在台上我的嘴得張得多大，臉部得多扭曲。」接下來葉璇將要到杭州演出，但因受傷，恐難成行：「這可怎麼辦呢，買了票的觀眾可怎麼辦？還是着急。」消息曝光後，不少粉絲都表示擔心，紛紛留言叮囑她注意休息。

點擊下圖睇葉璇的演出：