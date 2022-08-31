戀講嘢｜跳高女神楊文蔚自爆戴綠帽經歷　男友最後靠紅豆成功箍煲

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193@ERROR（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）及郭奕芯（Ashina）擔任主持，昨晚（31/8）一集主題是「蔚你鍾情」，邀請到有「跳高女神」之稱的楊文蔚（Cecilia）分享愛情經歷，當中Cecilia在節目中分享自己發現現任男友的偷食經歷。

「跳高女神」楊文蔚分享愛情經歷。（節目截圖）

現年27歲的Cecilia分享自己就讀中學時，在體育學院結識到男友Daryl，不久後Daryl就在中秋節示愛，二人拍拖至今已有十年，非常甜蜜。不過Cecilia就大爆男友曾經在她不再香港的時候出軌，令二人的感情一度破裂！Cecilia講述當時的自己剛剛成為全職運動員，可能因在海外受訓，因此長達兩、三個月不在香港，而Daryl身邊的朋友認為他在這段感情並不愉快，因此就唆擺Daryl去結識其他女生。之後Cecilia因為右腳阿基里斯腱撕裂而留港做手術，在病房休養時見到男友的電話接收到可疑的訊息，因此得知男友偷食。Cecilia憶述當時最令她心碎的是男友與同性友人之間不堪入耳的錄音，令Cecilia就算術後身體還沒有完全恢復亦決心要離開：「當時我坐住輪椅都要走」！

Cecilia爆男友偷食！（節目截圖）

男友Daryl為了挽回二人之間的感情，除了日日在宿舍外等候，更全日留在Cecilia身邊照顧她，最終他的誠意成功打動女友，不過Cecilia直言當時的自己想要一個下台階，就想起自己曾經與男友分享過有關紅豆的故事，為了查看男友是否真的有把她的說話記在心中，就在社交媒體上發布了王菲「紅豆」的歌詞暗示對方，之後Daryl非常識做，把一個盛有紅豆的心形瓶子送給Cecilia，二人亦因此重歸於好。在節目中Cecilia亦分享二人已經有結婚共識，希望自己出戰2024年巴黎奧運後，與Daryl拉埋天窗。最後Cecilia更在鏡頭前與Daryl深情對話：「多謝你令我相信愛情。」想到過去二人經歷的事情，令她淚灑當場。

好彩二人成功復合。（節目截圖）

而節目出街之後網民反應良好，表示：「唔駛集集都數賤男或者騎呢人，講到呢個世界無好男人，所有女人都係怨婦咁。」此外，又認為二人的愛情故事非常暖心，祝福二人可以在巴黎奧運後開花結果。

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