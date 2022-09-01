馬蹄露神隱三年北上帶貨　工作受社會運動影響：唔好將我分顏色！

久未露面的馬蹄露﻿今日（01/09）出席《警民一心守護動物顯愛心宣傳日》，會上她分享自己有關圈養動物的睇法，宣傳領養以及表示反對圈養動物。近年關於藝人馬蹄露﻿的話題頗多，其中最轟動的就是2019年社會運動上有關她的言論和行為，而當年她的舉動似乎也間接影響了她在娛樂圈中的發展。今日她接受《香港01》也直認事業受到影響，但卻一點也不後悔。



久未露面的馬蹄露﻿今日（01/09）出席活動。（陳順禎攝）

馬蹄露說：「你唔好將我分開邊一個顏色！我由始至終都支持法治，你有犯法就要拉。我只係支持法治、香港警察！你話有冇後悔當日走咗出嚟，咁言正辭嚴，我真冇後悔。因為我係做返我自己，良心上面想做嘅事。雖然我個頭而家仲痛緊，但係比起喺2019年好多受傷嘅普通市民，算係好彩。我希望大家唔好再諗一啲唔應該諗嘅嘢，做一個奉公守法嘅人，有法要依！」

澳洲「7 News」記者拉著馬蹄露。（網上截圖）

馬蹄露也直言，近年少了很多工作邀約，說：「大家都知演員好被動，有角色啱就會做，有時啲劇未有啱角色所以我未有新劇出，如果大家想見我就睇重播啦。呢段時間我盲可以自己做自己嘢，同埋去內地睇吓我哋大好河山。」她表示，大家可以在抖音平台上與她見面。與TVB還有關係？她回答還有，不過就指自己也可以在其他電視台或者媒體上出現，直言工作不受限制。

馬蹄露表示最近北上發展帶貨。（陳順禎攝）

馬蹄露笑言自己只是「初哥」，帶貨生意額只得數千。（陳順禎攝）

她表示，現在將工作重心放在中國的抖音平台、唱歌以及帶貨活動上，雖然拍劇或是電影工作大減，但她表示仍然開放任何工作邀約。她說：「其實我嚟緊都會喺內地同埋抖音上面發展，當然我都希望喺香港平台或者Facebook同大家唱吓歌仔。」近日馬蹄露唱情歌翻hit，令大家重新關注馬蹄露的去向，她表示最近開始直播帶貨，說：「好多藝人而家都北上帶貨，咁係咪個個都咁好搵呢？係唔係嘅，如果帶貨想帶得好就要拉一間好嘅平台，要傾開播嘅時候佢帶畀你幾多流量，同埋後台點樣支持你。如果你問實際賣得好唔好，真係因人而異，你睇吓李嘉琪都可以幾千萬賣貨，我呢啲咪賣到幾千蚊貨仔囉，哈哈哈，做人最緊要知足。」