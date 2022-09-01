孖詹天文放學趕開工為音樂會綵排 炎明熹聲沙沙：可能係休息問題

炎明熹（Gigi）、詹天文（Windy）和冼靖峰（Archie）今日（1/9）現身香港文化中心出席「廖國敏XJohnny Yim時光漫遊」音樂會綵排，首次與管弦樂團合作，Gigi和Windy接受《香港01》訪問時坦言很緊張，Windy說：「個場係圍繞住你同埋觀眾好多，有少少失誤都會聽得好清楚，好緊張但好榮幸同期待。」

Gigi和Windy表示從上年開始兼顧學業和事業，所以問題不大。（葉志明攝）

今日是開學日，Gigi和Windy都是放學後趕來工作，她們坦言「有啲攰」，Windy表示：「畢竟都好早起身，噚晚都唔係好早瞓，希望今晚可以休息好啲，聽日（個表演）做好啲。」Gigi綵排時聲沙沙，她指可能是休息不足所致：「可能係休息嘅問題，噚晚已經提早好多瞓，希望今日帶個好好嘅狀態返學同埋嚟綵排，有4次就嚟瞓着都俾啲奇怪聲音嘈醒咗，因為有興奮心情同埋期待，冇入睡到就有少少肚餓，食堅果同飲咗一包湯，再繼續瞓覺。」回到校園，同學們的目光和焦點會落在她們身上嗎？二人均表示不會，Windy說回到學校便是學生的身份：「工作時候先係歌手、藝人身份，同學都不約而同地明白，所以會當我係普通人，老師都係。」Gigi點頭認同大讚：「做得好好，呢點真係非常好。」

Gigi、Windy和Archie現身香港文化中心出席音樂會綵排。（葉志明攝）

近日有報道指，Gigi就讀的中學在開學前一日急聘中文老師，她笑言有留意新聞：「朋友、屋企人都有send畀我…又好似真係有新老師嚟咗，但應該冇咁快，個報道噚日先發出去，唔會今日就有新老師，都要interview，所以個老師應該係之前已經interview咗。」Gigi會在今年、而Windy則在下年考DSE，談到大學希望入讀的學系，Gigi的心水是時裝設計或音樂，Windy則希望修讀商業相關的課程或音樂。